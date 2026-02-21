Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект запрета на выдачу патента мигрантам с низкими доходами
19:04 21.02.2026 (обновлено: 19:29 21.02.2026)
В ГД внесли проект запрета на выдачу патента мигрантам с низкими доходами
В ГД внесли проект запрета на выдачу патента мигрантам с низкими доходами - РИА Новости, 21.02.2026
В ГД внесли проект запрета на выдачу патента мигрантам с низкими доходами
Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете на выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума, документ доступен в... РИА Новости, 21.02.2026
общество
россия
госдума рф
россия
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли проект запрета на выдачу патента мигрантам с низкими доходами

В ГД внесли запрет на выдачу и продление патента мигрантам с низкими доходами

Задержанные иностранные трудовые мигранты в отделе полиции по вопросам миграции
Задержанные иностранные трудовые мигранты в отделе полиции по вопросам миграции
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Задержанные иностранные трудовые мигранты в отделе полиции по вопросам миграции. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете на выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума, документ доступен в думской электронной базе.
"Устанавливаются следующие условия, при соблюдении хотя бы одного из которых патент не может быть выдан (продлен) или аннулируется: в случае отсутствия в отношении иностранного гражданина Информации, в случае если согласно Информации сумма доходов иностранного гражданина составляет менее прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в Российской Федерации на его иждивении, в среднем за каждый месяц периода, за который представлена соответствующая Информация", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Рейд ФМС по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Россиян предупредили о штрафе за отказ регистрировать мигранта-арендатора
17 февраля, 02:42
В документах отмечается, что для целей указанного сравнения величина прожиточного минимума может быть увеличена кратно региональному коэффициенту, установленному законом субъекта РФ.
Законопроектом предусматривается представление в МВД России налоговыми органами в автоматическом режиме информации о полученной иностранными гражданами сумме доходов за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года.
Уточняется, что информация формируется ФНС России на основании сведений из отчетности работодателей по страховым взносам, а также на основании заявленных иностранным гражданином доходов в случае применения им специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".
Криминальные подростки - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Угрожал ножом". Почему мигранта-подростка оправдали в деле об убийстве
22 декабря 2025, 08:00
В пояснительной записке подчеркивается, что указанные условия не применяются в случаях, когда патент оформляется иностранным гражданином впервые или иностранный гражданин осуществляет исключительно трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Законопроектом предлагается уточнить, что в целях подтверждения временного (постоянного) проживания в России вместе с соответствующим уведомлением иностранный гражданин обязан подать один из следующих документов: справку о полученной физическими лицами сумме доходов за отчетный период или копию налоговой декларации, подтверждающей сумму и источники доходов данного иностранного гражданина за прошедший календарный год.
Кроме того, подтверждением могут быть документы об уплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на иждивении при осуществлении трудовой деятельности у физлиц для личных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Либо, согласно проекту, документы о получении за прошедший налоговый период доходов от инвестиционной и управленческой деятельности (дивиденды от российских организаций, проценты по вкладам в российских банках, доходы по операциям с ценными бумагами, полученными в РФ, вознаграждения членов совета директоров российских компаний).
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Россия применяет все меры к нелегальным мигрантам, заявил Медведев
23 декабря 2025, 20:46
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
