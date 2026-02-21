В ГД внесли проект запрета на выдачу патента мигрантам с низкими доходами

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете на выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума, Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете на выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума, документ доступен в думской электронной базе.

"Устанавливаются следующие условия, при соблюдении хотя бы одного из которых патент не может быть выдан (продлен) или аннулируется: в случае отсутствия в отношении иностранного гражданина Информации, в случае если согласно Информации сумма доходов иностранного гражданина составляет менее прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в Российской Федерации на его иждивении, в среднем за каждый месяц периода, за который представлена соответствующая Информация", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В документах отмечается, что для целей указанного сравнения величина прожиточного минимума может быть увеличена кратно региональному коэффициенту, установленному законом субъекта РФ

Законопроектом предусматривается представление в МВД России налоговыми органами в автоматическом режиме информации о полученной иностранными гражданами сумме доходов за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года.

Уточняется, что информация формируется ФНС России на основании сведений из отчетности работодателей по страховым взносам, а также на основании заявленных иностранным гражданином доходов в случае применения им специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

В пояснительной записке подчеркивается, что указанные условия не применяются в случаях, когда патент оформляется иностранным гражданином впервые или иностранный гражданин осуществляет исключительно трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Законопроектом предлагается уточнить, что в целях подтверждения временного (постоянного) проживания в России вместе с соответствующим уведомлением иностранный гражданин обязан подать один из следующих документов: справку о полученной физическими лицами сумме доходов за отчетный период или копию налоговой декларации, подтверждающей сумму и источники доходов данного иностранного гражданина за прошедший календарный год.

Кроме того, подтверждением могут быть документы об уплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на иждивении при осуществлении трудовой деятельности у физлиц для личных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.