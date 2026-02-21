https://ria.ru/20260221/mi-8-2075950701.html
Командир и бортмеханик Ми-8 получили травмы при жесткой посадке в ЯНАО
Командир и бортмеханик Ми-8 получили травмы при жесткой посадке в ЯНАО - РИА Новости, 21.02.2026
Командир и бортмеханик Ми-8 получили травмы при жесткой посадке в ЯНАО
Командир вертолета Ми-8, по предварительной информации, получил травму головы, бортмеханик – травму руки при жесткой посадке в Ямало-Ненецком автономном округе, РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T12:01:00+03:00
2026-02-21T12:01:00+03:00
2026-02-21T13:19:00+03:00
происшествия
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075959936_23:0:848:464_1920x0_80_0_0_c3a5e934f961b0fabb06e6fd8a06be44.jpg
https://ria.ru/20260221/sledovateli-2075925807.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075959936_209:0:828:464_1920x0_80_0_0_39c1236bebfa0878fa1c3e3ebf645b32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ми-8 амтш
Командир и бортмеханик Ми-8 получили травмы при жесткой посадке в ЯНАО
Командир и бортмеханик Ми-8 получили травмы рук и головы при жесткой посадке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Командир вертолета Ми-8, по предварительной информации, получил травму головы, бортмеханик – травму руки при жесткой посадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"На борту вертолета находились три члена экипажа и семь пассажиров. Жертв нет. По предварительной информации, командир воздушного судна получил травму головы, бортмеханик получил травму руки, у одной женщины гипертонический криз, у остальных пассажиров легкие ушибы", – рассказала собеседница агентства.
В субботу в авиационной компании "Ямал" РИА Новости сообщили, что утром при вылете из поселка Панаевск вертолет Ми
-8, следовавший в село Яр-Сале, "совершил вынужденную посадку". Пассажиры и члены экипажа живы. За людьми вылетел резервный борт.
По данным регионального депздрава, угрозы жизни пассажиров и экипажа нет, они были осмотрены на месте. Уральская транспортная прокуратура начала проверку, назвав посадку "жесткой".