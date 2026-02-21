Командир и бортмеханик Ми-8 получили травмы при жесткой посадке в ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Командир вертолета Ми-8, по предварительной информации, получил травму головы, бортмеханик – травму руки при жесткой посадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"На борту вертолета находились три члена экипажа и семь пассажиров. Жертв нет. По предварительной информации, командир воздушного судна получил травму головы, бортмеханик получил травму руки, у одной женщины гипертонический криз, у остальных пассажиров легкие ушибы", – рассказала собеседница агентства.

В субботу в авиационной компании "Ямал" РИА Новости сообщили, что утром при вылете из поселка Панаевск вертоле т Ми -8, следовавший в село Яр-Сале, "совершил вынужденную посадку". Пассажиры и члены экипажа живы. За людьми вылетел резервный борт.