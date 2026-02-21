Рейтинг@Mail.ru
Командир и бортмеханик Ми-8 получили травмы при жесткой посадке в ЯНАО
12:01 21.02.2026 (обновлено: 13:19 21.02.2026)
Командир и бортмеханик Ми-8 получили травмы при жесткой посадке в ЯНАО
Командир и бортмеханик Ми-8 получили травмы при жесткой посадке в ЯНАО - РИА Новости, 21.02.2026
Командир и бортмеханик Ми-8 получили травмы при жесткой посадке в ЯНАО
Командир вертолета Ми-8, по предварительной информации, получил травму головы, бортмеханик – травму руки при жесткой посадке в Ямало-Ненецком автономном округе, РИА Новости, 21.02.2026
2026
происшествия, ми-8 амтш
Происшествия, Ми-8 АМТШ
Командир и бортмеханик Ми-8 получили травмы при жесткой посадке в ЯНАО

Командир и бортмеханик Ми-8 получили травмы рук и головы при жесткой посадке

Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Центральное МСУТ СК России
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Командир вертолета Ми-8, по предварительной информации, получил травму головы, бортмеханик – травму руки при жесткой посадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"На борту вертолета находились три члена экипажа и семь пассажиров. Жертв нет. По предварительной информации, командир воздушного судна получил травму головы, бортмеханик получил травму руки, у одной женщины гипертонический криз, у остальных пассажиров легкие ушибы", – рассказала собеседница агентства.
В субботу в авиационной компании "Ямал" РИА Новости сообщили, что утром при вылете из поселка Панаевск вертолет Ми-8, следовавший в село Яр-Сале, "совершил вынужденную посадку". Пассажиры и члены экипажа живы. За людьми вылетел резервный борт.
По данным регионального депздрава, угрозы жизни пассажиров и экипажа нет, они были осмотрены на месте. Уральская транспортная прокуратура начала проверку, назвав посадку "жесткой".
Место крушения вертолета в Амурской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
На месте падения вертолета в Амурской области работают следователи
Версия 2023.1 Beta
