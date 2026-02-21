Рейтинг@Mail.ru
"Мир клоунов". Заявление Медведева о Каллас поразило журналиста
21.02.2026
22:14 21.02.2026
"Мир клоунов". Заявление Медведева о Каллас поразило журналиста
"Мир клоунов". Заявление Медведева о Каллас поразило журналиста
"Мир клоунов". Заявление Медведева о Каллас поразило журналиста

Христофору: Медведев прав, что в США не хотят иметь дела с Каллас

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прав, что в Вашингтоне не намерены вести дела с главой европейской дипломатии Каей Каллас, заявил британский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.
"Он прав насчет Рубио. Глава евродипломатии не может договориться с главным дипломатом США. Разве это не странно? Ответ Медведева был великолепным", — отметил он.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас
Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером
Вчера, 17:09
Накануне Медведев, отвечая на вопрос про список требований Каллас к России, заявил, что с ней не общаются ни ее европейские коллеги, ни госсекретарь США Марко Рубио, они не считают уместным снизойти до ее уровня.
Вдобавок журналист высмеял саму Каллас, добавив, что ей "не нужно ничего говорить, ничего не надо делать", поскольку она является составной частью "мира клоунов" и даже его "превзошла".
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас
"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России удивили Запад
20 февраля, 19:48
Ранее СМИ сообщали, что Каллас распространила среди стран ЕС документ с требованиями к Москве, которые включают сокращение численности ВС России и их вывод из соседних стран.
Глава евродипломатии уже заявляла, что в рамках переговоров по Украине она хотела бы подготовить список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Каллас, заявил, что период ее полномочий не является веком золотой дипломатии для европейского континента.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас
"Спасти его": в Британии рассказали, что Каллас хочет получить от России
Вчера, 06:11
 
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Марко Рубио, США, Украина, Дмитрий Песков
 
 
