МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прав, что в Вашингтоне не намерены вести дела с главой европейской дипломатии Каей Каллас, заявил британский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.
Накануне Медведев, отвечая на вопрос про список требований Каллас к России, заявил, что с ней не общаются ни ее европейские коллеги, ни госсекретарь США Марко Рубио, они не считают уместным снизойти до ее уровня.
Вдобавок журналист высмеял саму Каллас, добавив, что ей "не нужно ничего говорить, ничего не надо делать", поскольку она является составной частью "мира клоунов" и даже его "превзошла".
Глава евродипломатии уже заявляла, что в рамках переговоров по Украине она хотела бы подготовить список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Каллас, заявил, что период ее полномочий не является веком золотой дипломатии для европейского континента.