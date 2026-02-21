Рейтинг@Mail.ru
Не отмеченных ранее бойцов и матерей солдат наградят медалями ЛДПР - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/medali-2075909858.html
Не отмеченных ранее бойцов и матерей солдат наградят медалями ЛДПР
Не отмеченных ранее бойцов и матерей солдат наградят медалями ЛДПР - РИА Новости, 21.02.2026
Не отмеченных ранее бойцов и матерей солдат наградят медалями ЛДПР
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что в преддверии Дня защитника Отечества поручил депутатам от партии наградить партийными медалями граждан,... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T01:56:00+03:00
2026-02-21T01:56:00+03:00
россия
донбасс
новороссия
леонид слуцкий (политик)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
лдпр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074946170_0:0:3238:1821_1920x0_80_0_0_3389686d8a2559935dc23b5caa787e03.jpg
https://ria.ru/20260218/ipoteka-2075237444.html
https://ria.ru/20250520/pomosch-2017994954.html
россия
донбасс
новороссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074946170_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_3a6980d5cbf0fbbb920e9ea6acc5ce26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, новороссия, леонид слуцкий (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), лдпр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Донбасс, Новороссия, Леонид Слуцкий (политик), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ЛДПР, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Не отмеченных ранее бойцов и матерей солдат наградят медалями ЛДПР

Слуцкий поручил наградить медалями ЛДПР не отмеченных ранее бойцов и их матерей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что в преддверии Дня защитника Отечества поручил депутатам от партии наградить партийными медалями граждан, принимавших участие в освобождении Донбасса и Новороссии в рамках СВО, а также матерей, воспитавших солдат и офицеров.
"Депутаты ЛДПР обязаны найти и наградить тех, кого чиновники "заволокитили" в кабинетах. Поручаю в феврале провести вручение медалей "За освобождение Донбасса" и "Мать солдата", - сказал РИА Новости Слуцкий.
Ипотечный центр - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Слуцкий призвал применять двойной коэффициент по ипотеке для участников СВО
18 февраля, 15:48
По его словам, никто из военных, ветеранов и членов семей военнослужащих не останется один на один со своей бедой. Кроме того, парламентарий поручил партийцам провести в регионах РФ встречи с военными.
"Депутаты и координаторы ЛДПР должны доехать до каждого военного, до каждой воинской части, до каждого госпиталя, до каждого гарнизона. Формула ЛДПР: уважение к защитнику - сильная страна. Люди в форме заслужили, чтобы с ними говорили по-человечески, без директив и без приказов. ЛДПР проведет встречи в регионах в рамках нашего партийного проекта "Открытый диалог", - подчеркнул Слуцкий.
Лидер партии призвал партийцев приглашать на встречу всех: ветеранов СВО, афганцев, сотрудников Росгвардии, МЧС России и полиции. "Главная задача - глаза в глаза услышать, что у ребят наболело", - заключил он.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
ЛДПР передала бойцам СВО автомобили высокой проходимости и военную технику
20 мая 2025, 09:45
 
РоссияДонбассНовороссияЛеонид Слуцкий (политик)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ЛДПРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала