Не отмеченных ранее бойцов и матерей солдат наградят медалями ЛДПР

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что в преддверии Дня защитника Отечества поручил депутатам от партии наградить партийными медалями граждан, принимавших участие в освобождении Донбасса и Новороссии в рамках СВО, а также матерей, воспитавших солдат и офицеров.

"Депутаты и координаторы ЛДПР должны доехать до каждого военного, до каждой воинской части, до каждого госпиталя, до каждого гарнизона. Формула ЛДПР: уважение к защитнику - сильная страна. Люди в форме заслужили, чтобы с ними говорили по-человечески, без директив и без приказов. ЛДПР проведет встречи в регионах в рамках нашего партийного проекта "Открытый диалог", - подчеркнул Слуцкий.