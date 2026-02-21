https://ria.ru/20260221/medali-2075909858.html
Не отмеченных ранее бойцов и матерей солдат наградят медалями ЛДПР
Не отмеченных ранее бойцов и матерей солдат наградят медалями ЛДПР - РИА Новости, 21.02.2026
Не отмеченных ранее бойцов и матерей солдат наградят медалями ЛДПР
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что в преддверии Дня защитника Отечества поручил депутатам от партии наградить партийными медалями граждан,... РИА Новости, 21.02.2026
россия
донбасс
новороссия
леонид слуцкий (политик)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
лдпр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия, донбасс, новороссия, леонид слуцкий (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), лдпр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
