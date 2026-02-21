https://ria.ru/20260221/mchs-2075926111.html
Из машины, провалившейся под лед на Байкале, извлекают тела погибших
Из машины, провалившейся под лед на Байкале, извлекают тела погибших - РИА Новости, 21.02.2026
Из машины, провалившейся под лед на Байкале, извлекают тела погибших
На месте ЧП на Байкале, где УАЗ с туристами из Китая провалился под лед, работают 5 водолазов, проводятся поисковые работы, специалисты извлекают тела погибших... РИА Новости, 21.02.2026
Из машины, провалившейся под лед на Байкале, извлекают тела погибших
МЧС извлекает из провалившейся под лед на Байкале машины тела погибших туристов