Рейтинг@Mail.ru
Из машины, провалившейся под лед на Байкале, извлекают тела погибших - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/mchs-2075926111.html
Из машины, провалившейся под лед на Байкале, извлекают тела погибших
Из машины, провалившейся под лед на Байкале, извлекают тела погибших - РИА Новости, 21.02.2026
Из машины, провалившейся под лед на Байкале, извлекают тела погибших
На месте ЧП на Байкале, где УАЗ с туристами из Китая провалился под лед, работают 5 водолазов, проводятся поисковые работы, специалисты извлекают тела погибших... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T08:19:00+03:00
2026-02-21T08:19:00+03:00
байкал
китай
происшествия
иркутская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075850479_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_77bca7b776b821573a0d33a4bffe8ff0.jpg
https://ria.ru/20260221/baykal-2075915859.html
https://ria.ru/20260220/baykal-2075795614.html
байкал
китай
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075850479_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_90b9bbe64df4cb8ac2b315f471500b3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байкал, китай, происшествия, иркутская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Байкал, Китай, Происшествия, Иркутская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из машины, провалившейся под лед на Байкале, извлекают тела погибших

МЧС извлекает из провалившейся под лед на Байкале машины тела погибших туристов

© Прокуратура Иркутской области/TelegramНа месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале
На месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Прокуратура Иркутской области/Telegram
На месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 20 фев - РИА Новости. На месте ЧП на Байкале, где УАЗ с туристами из Китая провалился под лед, работают 5 водолазов, проводятся поисковые работы, специалисты извлекают тела погибших из воды, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в МАХ.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. По данным СК, в машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - 8 человек. Один турист спасся. Личности всех участников происшествия установлены. С помощью подводной камеры в воде при обследовании места происшествия были обнаружены тела 7 человек. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, среди погибших девочка 2013 года рождения.
На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ буханка с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
СК установил личности всех утонувших в машине на Байкале
Вчера, 04:30
Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.
"На месте происшествия 5 водолазов и 2 спасателя МЧС России, проводят поисковые работы. Специалисты извлекают тела погибших из воды", - говорится в сообщении.
СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Автомобиль на переправе на остров Ольхон по льду озера Байкал - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трагедия на Байкале может повлиять на туристический спрос, сообщили в РСТ
20 февраля, 15:45
 
БайкалКитайПроисшествияИркутская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала