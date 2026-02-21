https://ria.ru/20260221/max-2076014905.html
Минкультуры запустило акцию для льготников, использующих ID в MAX
Льготные категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры, с 22 февраля до 1 марта смогут бесплатно или со... РИА Новости, 21.02.2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Льготные категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры, с 22 февраля до 1 марта смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры в регионах России, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"Запускаем масштабную акцию для льготных категорий граждан - "Культура поMAХимуму". С 22 февраля люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.
Любимова
отметила, что к таким учреждениям относятся музеи, театры, концертные площадки и культурно-досуговые центры. Акция продлится до 1 марта.
Министр подчеркнула, что ведомство активно поддерживает инициативы, направленные на приобщение широкой аудитории к искусству.
Ознакомиться со списком мероприятий можно на портале "Культура.РФ" в специальном разделе "Культура поMAХимуму" и на сайтах региональных Министерств культуры, заключила Любимова.