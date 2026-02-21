Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры запустило акцию для льготников, использующих ID в MAX - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:18 21.02.2026 (обновлено: 21:08 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/max-2076014905.html
Минкультуры запустило акцию для льготников, использующих ID в MAX
Минкультуры запустило акцию для льготников, использующих ID в MAX - РИА Новости, 21.02.2026
Минкультуры запустило акцию для льготников, использующих ID в MAX
Льготные категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры, с 22 февраля до 1 марта смогут бесплатно или со... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T20:18:00+03:00
2026-02-21T21:08:00+03:00
общество
россия
ольга любимова
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771715_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_152c0d5e50d3df405c0942b554aa62f0.jpg
https://ria.ru/20260220/magaziny-2075878435.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771715_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7fbfaa6c8d1fba5dd94e645a99ca0691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ольга любимова
Общество, Россия, Ольга Любимова, Культура
Минкультуры запустило акцию для льготников, использующих ID в MAX

Любимова: льготники смогут бесплатно посещать музеи и театры по ID в MAX

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Льготные категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры, с 22 февраля до 1 марта смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры в регионах России, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
"Запускаем масштабную акцию для льготных категорий граждан - "Культура поMAХимуму". С 22 февраля люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.
Любимова отметила, что к таким учреждениям относятся музеи, театры, концертные площадки и культурно-досуговые центры. Акция продлится до 1 марта.
Министр подчеркнула, что ведомство активно поддерживает инициативы, направленные на приобщение широкой аудитории к искусству.
Ознакомиться со списком мероприятий можно на портале "Культура.РФ" в специальном разделе "Культура поMAХимуму" и на сайтах региональных Министерств культуры, заключила Любимова.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Магазинам запретят отказывать покупателю в подтверждении возраста через MAX
20 февраля, 20:36
 
КультураОбществоРоссияОльга Любимова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала