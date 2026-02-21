Минкультуры запустило акцию для льготников, использующих ID в MAX

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Льготные категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры, с 22 февраля до 1 марта смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры в регионах России, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.