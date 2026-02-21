https://ria.ru/20260221/maslenitsa-2076011494.html
В Калужской области сожгли гигантское сердце на Масленицу
В Калужской области сожгли гигантское сердце на Масленицу - РИА Новости, 21.02.2026
В Калужской области сожгли гигантское сердце на Масленицу
Арт-объект в виде огромного сердца высотой 25 метров сожгли на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области, передает корреспондент... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T19:59:00+03:00
2026-02-21T19:59:00+03:00
2026-02-21T19:59:00+03:00
калужская область
масленица
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076011212_1:0:1270:714_1920x0_80_0_0_50b4d9b28a6b64e61a5a17f4e0967d89.jpg
https://ria.ru/20260221/maslenitsa-2076000732.html
https://ria.ru/20250301/maslenitsa-2002486182.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076011212_159:0:1111:714_1920x0_80_0_0_192cbe20f791b75bc85e088e5c62f3a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, масленица, общество
Калужская область, Масленица, Общество
В Калужской области сожгли гигантское сердце на Масленицу
В Калужской области на Масленицу сожгли сердце высотой 25 метров
КАЛУГА, 21 фев - РИА Новости. Арт-объект в виде огромного сердца высотой 25 метров сожгли на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в арт-парке традиционно провели фестиваль, посвященный проводам зимы. Образ горящего сердца отсылал гостей Масленицы к герою произведения Максима Горького Данко, который вырвал сердце из груди, чтобы осветить людям путь. Стремлению делиться пламенем своего сердца посвятили мероприятие в этом году.
В качестве материалов для создания арт-объекта использовали горбыль, лозу, тонкомер и паллеты - отработанные и непригодные для других целей материалы. Сожжение "сердца" длилось более часа.
Помимо огненного перформанса, гостей Масленицы развлекали играми и состязаниями, участие в которых поощряли "блинкоинами" - специальной "валютой", которую можно обменять на блины и горячий чай. Также посетили жарили блины за общим столом, водили хороводы, танцевали, принимали участие в мастер-классах по созданию головных уборов, масок и музыкальных инструментов-"шумелок", могли посетить ярмарку.
Арт-парк "Никола-Ленивец", расположенный в Калужской области
, известен своими масштабными перформансами на Масленицу. Например, в прошлом году там сжигали деревянный замок высотой 26 метров, в 2024 году - арт-объект "Вулкан" высотой 22 метра из березовых веток и сена, а в 2023 году - арт-объект "Четвертая стена" в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья.