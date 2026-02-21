В Калужской области сожгли гигантское сердце на Масленицу

КАЛУГА, 21 фев - РИА Новости. Арт-объект в виде огромного сердца высотой 25 метров сожгли на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу в арт-парке традиционно провели фестиваль, посвященный проводам зимы. Образ горящего сердца отсылал гостей Масленицы к герою произведения Максима Горького Данко, который вырвал сердце из груди, чтобы осветить людям путь. Стремлению делиться пламенем своего сердца посвятили мероприятие в этом году.

В качестве материалов для создания арт-объекта использовали горбыль, лозу, тонкомер и паллеты - отработанные и непригодные для других целей материалы. Сожжение "сердца" длилось более часа.

Помимо огненного перформанса, гостей Масленицы развлекали играми и состязаниями, участие в которых поощряли "блинкоинами" - специальной "валютой", которую можно обменять на блины и горячий чай. Также посетили жарили блины за общим столом, водили хороводы, танцевали, принимали участие в мастер-классах по созданию головных уборов, масок и музыкальных инструментов-"шумелок", могли посетить ярмарку.