В Калужской области сожгли гигантское сердце на Масленицу
19:59 21.02.2026
В Калужской области сожгли гигантское сердце на Масленицу
В Калужской области сожгли гигантское сердце на Масленицу
Арт-объект в виде огромного сердца высотой 25 метров сожгли на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области
2026
1920
1920
true
В Калужской области сожгли гигантское сердце на Масленицу

КАЛУГА, 21 фев - РИА Новости. Арт-объект в виде огромного сердца высотой 25 метров сожгли на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в арт-парке традиционно провели фестиваль, посвященный проводам зимы. Образ горящего сердца отсылал гостей Масленицы к герою произведения Максима Горького Данко, который вырвал сердце из груди, чтобы осветить людям путь. Стремлению делиться пламенем своего сердца посвятили мероприятие в этом году.
В качестве материалов для создания арт-объекта использовали горбыль, лозу, тонкомер и паллеты - отработанные и непригодные для других целей материалы. Сожжение "сердца" длилось более часа.
Помимо огненного перформанса, гостей Масленицы развлекали играми и состязаниями, участие в которых поощряли "блинкоинами" - специальной "валютой", которую можно обменять на блины и горячий чай. Также посетили жарили блины за общим столом, водили хороводы, танцевали, принимали участие в мастер-классах по созданию головных уборов, масок и музыкальных инструментов-"шумелок", могли посетить ярмарку.
Арт-парк "Никола-Ленивец", расположенный в Калужской области, известен своими масштабными перформансами на Масленицу. Например, в прошлом году там сжигали деревянный замок высотой 26 метров, в 2024 году - арт-объект "Вулкан" высотой 22 метра из березовых веток и сена, а в 2023 году - арт-объект "Четвертая стена" в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
