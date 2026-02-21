© Кадр видео из соцсетей Чучело злой Лабубу сожгли в археологическом парке "Аграмач" Липецкой области

В Липецкой области на Масленицу сожгли чучело Лабубу

ВОРОНЕЖ, 21 фев - РИА Новости. Чучело злой Лабубу сожгли в археологическом парке "Аграмач" Липецкой области на Масленицу, на это приехали смотреть туристы из нескольких регионов, сообщили в правительстве региона.

"Злую Лабубу сожгли в археологическом парке "Аргамач". Посмотреть на это приехали туристы из нескольких регионов. На въезде в парк даже образовалась очередь из машин. Сжигать поп-злодеев в парке на Масленицу уже многолетняя традиция", — рассказали в Telegram-канале правительства Липецкой области

Добрая Лабубу отмечает Масленицу вместе с гостями парка. Люди с ней обнимаются, фотографируются, водят хороводы.