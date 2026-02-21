https://ria.ru/20260221/maslenitsa-2076000732.html
В Липецкой области на Масленицу сожгли чучело Лабубу
Чучело злой Лабубу сожгли в археологическом парке "Аграмач" Липецкой области на Масленицу, на это приехали смотреть туристы из нескольких регионов, сообщили в...
ВОРОНЕЖ, 21 фев - РИА Новости. Чучело злой Лабубу сожгли в археологическом парке "Аграмач" Липецкой области на Масленицу, на это приехали смотреть туристы из нескольких регионов, сообщили в правительстве региона.
"Злую Лабубу сожгли в археологическом парке "Аргамач". Посмотреть на это приехали туристы из нескольких регионов. На въезде в парк даже образовалась очередь из машин. Сжигать поп-злодеев в парке на Масленицу уже многолетняя традиция", — рассказали в Telegram-канале
правительства Липецкой области
.
Добрая Лабубу отмечает Масленицу вместе с гостями парка. Люди с ней обнимаются, фотографируются, водят хороводы.
В 2025 году в парке "Аргамач" на Масленицу сожгли Белого Ходока, Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера и Хагги Вагги.