В Липецкой области на Масленицу сожгли чучело Лабубу
18:07 21.02.2026
В Липецкой области на Масленицу сожгли чучело Лабубу
В Липецкой области на Масленицу сожгли чучело Лабубу
липецкая область, празднование масленицы, россия
Липецкая область, Празднование Масленицы, Россия
В Липецкой области на Масленицу сожгли чучело Лабубу

ВОРОНЕЖ, 21 фев - РИА Новости. Чучело злой Лабубу сожгли в археологическом парке "Аграмач" Липецкой области на Масленицу, на это приехали смотреть туристы из нескольких регионов, сообщили в правительстве региона.
"Злую Лабубу сожгли в археологическом парке "Аргамач". Посмотреть на это приехали туристы из нескольких регионов. На въезде в парк даже образовалась очередь из машин. Сжигать поп-злодеев в парке на Масленицу уже многолетняя традиция", — рассказали в Telegram-канале правительства Липецкой области.
Добрая Лабубу отмечает Масленицу вместе с гостями парка. Люди с ней обнимаются, фотографируются, водят хороводы.
В 2025 году в парке "Аргамач" на Масленицу сожгли Белого Ходока, Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера и Хагги Вагги.
Съедобное чучело для бегемота Фриды - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Крыму чучело Зимы отдали на съедение бегемоту
1 марта 2025, 17:47
 
Липецкая областьПразднование МасленицыРоссия
 
 
