Группа "Мантера" планирует серию мероприятий к своему пятилетию - РИА Новости, 21.02.2026
09:00 21.02.2026
Группа "Мантера" планирует серию мероприятий к своему пятилетию
Группа "Мантера" планирует серию мероприятий к своему пятилетию
новости компаний - экономика
новости - туризм
РИА Новости
2026
Новости
новости компаний - экономика, новости - туризм
Новости компаний - Экономика, Новости - Туризм

Группа "Мантера" планирует серию мероприятий к своему пятилетию

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСтарт горнолыжного сезона на курорте "Архыз"
Старт горнолыжного сезона на курорте "Архыз". Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ГК "Мантера", развивающая туристско-рекреационные объекты в России, отпразднует пятилетие своей работы обширной программой мероприятий, отражающих масштаб и разнообразие ее проектов, говорится в сообщении компании.
В частности, в марте Благотворительный фонд "Мантера" проведет в Москве фандрайзинговый вечер с участием партнерских некоммерческих организаций. Весна также ознаменуется запуском нового тематического фестиваля "Айда фест". В апреле первый день рождения отметит отель Mantera Supreme. В честь этого события на курорте пройдет фестиваль "Форма света", который станет пространством для моды, гастрономии, спа-ритуалов и велнес-практик. Летом курорт "Архыз" примет юбилейный, пятый фестиваль музыки и науки "Выше звука", который стал одним из самых ярких культурных событий региона, собрав в прошлом году более трех тысяч участников.
В конце октября в Mantera Supreme пройдет ежегодный "Бархатный бал" с благотворительным аукционом в поддержку фондов "Жизнь в движении" и "Галчонок" под патронатом Евгения Миронова и Юлии Пересильд. В ноябре свое тридцатилетие отпразднует "Удивительная деревня Мандроги", а завершится юбилейный год чередой событий, посвященных десятилетию игорной зоны "Красная Поляна".
Как отмечается в сообщении, ключевые направления деятельности Группы "Мантера" – создание современной всесезонной туристической инфраструктуры и развитие туристических направлений, реализация концепции интегрированного курорта, девелопмент курортной недвижимости и тематических парков развлечений, формирование и внедрение высоких стандартов гостеприимства, в том числе интеграция принципов устойчивого развития в туризме.
В Группу "Мантера" входят курорты "Красная Поляна" и "Архыз", тематический парк развлечений "Сочи Парк", "Сочи Парк Отель", туроператор Mantera Travel, винодельня "Шато де Талю", гостиничный комплекс Mantera Supreme, отель Mantera Resort & Congress, проект "Удивительная деревня Мандроги", форелевое хозяйство "Адлер", Академия "Мантера" и Благотворительный фонд "Мантера".
Ежегодно объекты гостеприимства Группы посещает около 7 миллионов туристов.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
