В Дагестане двое детей попали в реанимацию, опрокинув кастрюлю с кипятком
21:44 21.02.2026
В Дагестане двое детей попали в реанимацию, опрокинув кастрюлю с кипятком
В Дагестане двое детей попали в реанимацию, опрокинув кастрюлю с кипятком
Две девочки двух и четырех лет получили серьезные ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком, состояние обеих оценивают как критическое, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2026
происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
В Дагестане двое детей попали в реанимацию, опрокинув кастрюлю с кипятком

В Дагестане две девочки попали в реанимацию, опрокинув кастрюлю с кипятком

© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 21 фев - РИА Новости. Две девочки двух и четырех лет получили серьезные ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком, состояние обеих оценивают как критическое, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"В дежурную часть УВД Махачкалы поступило сообщение о том, что из поселка Шамхал в больницу доставлено двое детей - девочки двух и четырех лет с серьезными ожогами. Малышки опрокинули на себя кастрюлю с кипятком. У одной ожогами поражено 70% тела, у второй - 20%. Состояние обеих критическое", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, обе девочки в реанимационном отделении, за их жизнь борются врачи.
