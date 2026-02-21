https://ria.ru/20260221/mahachkala-2076020849.html
В Дагестане двое детей попали в реанимацию, опрокинув кастрюлю с кипятком
В Дагестане двое детей попали в реанимацию, опрокинув кастрюлю с кипятком
Две девочки двух и четырех лет получили серьезные ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком, состояние обеих оценивают как критическое
РИА Новости
2026
Новости
В Дагестане двое детей попали в реанимацию, опрокинув кастрюлю с кипятком
