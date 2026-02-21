https://ria.ru/20260221/madagaskar-2075928078.html
Президент Мадагаскара заявил о готовности страны к работе телеканала RT
Мадагаскар открыт к работе телеканала RT на своей территории, заявил президент страны Микаэль Рандрианирина в ходе визита в Москву. РИА Новости, 21.02.2026
Президент Мадагаскара заявил о готовности страны к работе телеканала RT
Рандрианирина: Мадагаскар открыт к работе телеканала RT на своей территории