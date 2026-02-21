Рейтинг@Mail.ru
Президент Мадагаскара заявил о готовности страны к работе телеканала RT
08:51 21.02.2026
Президент Мадагаскара заявил о готовности страны к работе телеканала RT
Президент Мадагаскара заявил о готовности страны к работе телеканала RT
Мадагаскар открыт к работе телеканала RT на своей территории, заявил президент страны Микаэль Рандрианирина в ходе визита в Москву. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T08:51:00+03:00
2026-02-21T08:51:00+03:00
Президент Мадагаскара заявил о готовности страны к работе телеканала RT

Рандрианирина: Мадагаскар открыт к работе телеканала RT на своей территории

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мадагаскар открыт к работе телеканала RT на своей территории, заявил президент страны Микаэль Рандрианирина в ходе визита в Москву.
"Если RT хочет работать на Мадагаскаре, вам здесь рады, вы можете запустить свою работу у нас уже завтра", - сказал он в интервью RT.
Девятнадцатого февраля президент Мадагаскара встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. По словам Рандрианирины, его страна намерена развивать отношения с Россией во всех сферах, в том числе в социальной сфере и здравоохранении, а также в энергетике и военной сфере.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Россия подарила Мадагаскару грузовики для помощи с последствиями циклона
20 февраля, 11:42
 
Мадагаскар, Россия, Москва, Владимир Путин, Телеканал RT
 
 
