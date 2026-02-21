https://ria.ru/20260221/ljubimov-2076004928.html
Любимова обратилась к участникам фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Любимова обратилась к участникам фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Любимова обратилась к участникам фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Министр культуры РФ Ольга Любимова направила приветствие участникам четвертого Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова направила приветствие участникам четвертого Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев", который проходит в пятницу в Москве.
Четвертый Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартовал в Москве
в пятницу в Национальном центре "Россия" и продлится три дня до 23 февраля включительно.
"Дорогие друзья, с радостью приветствую вас на международном фестивале документального кино "RТ.Док: Время наших героев" в Москве, где встречаются российские и зарубежные специалисты, для которых человеческие судьбы стали главной темой общества", - сказала Любимова
в видеообращении.
Любимова отметила, что представленные на фестивале работы отражают реальные события и судьбы людей, истории защитников отечества, военкоров и всех, кто преданно служит своей родине.
"Именно правдивость повествования и честный диалог со зрителем отличают этот фестиваль. Уверена, картины, представленные на фестивале, позволят больше узнать о героях современности. Я желаю всем благополучия, душевной гармонии и успехов", - заключила Любимова.
В зрительскую программу фестиваля вошли 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов, среди которых ленты РИА Новости, RT, Первого канала, "России 1", НТВ, телеканала "360" и независимых документалистов.
Церемония закрытия фестиваля состоится 23 февраля в 17.30 мск, она будет совмещена с праздничным концертом ко Дню защитника Отечества, организованным совместно с Национальным центром "Россия".