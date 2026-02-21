Рейтинг@Mail.ru
Любимова обратилась к участникам фестиваля "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 21.02.2026
18:55 21.02.2026
Любимова обратилась к участникам фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Любимова обратилась к участникам фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
москва, россия, ольга любимова
Культура, Москва, Россия, Ольга Любимова
Любимова обратилась к участникам фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Любимова поприветствовала участников фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

© Фото : Министерство культуры РФМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Министерство культуры РФ
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова направила приветствие участникам четвертого Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев", который проходит в пятницу в Москве.
Четвертый Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартовал в Москве в пятницу в Национальном центре "Россия" и продлится три дня до 23 февраля включительно.
Видеообращение Маргариты Симоньян на международном фестивале RТ.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Симоньян рассказала о фестивале "RТ.Док: Время наших героев"
Вчера, 18:22
"Дорогие друзья, с радостью приветствую вас на международном фестивале документального кино "RТ.Док: Время наших героев" в Москве, где встречаются российские и зарубежные специалисты, для которых человеческие судьбы стали главной темой общества", - сказала Любимова в видеообращении.
Любимова отметила, что представленные на фестивале работы отражают реальные события и судьбы людей, истории защитников отечества, военкоров и всех, кто преданно служит своей родине.
"Именно правдивость повествования и честный диалог со зрителем отличают этот фестиваль. Уверена, картины, представленные на фестивале, позволят больше узнать о героях современности. Я желаю всем благополучия, душевной гармонии и успехов", - заключила Любимова.
В зрительскую программу фестиваля вошли 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов, среди которых ленты РИА Новости, RT, Первого канала, "России 1", НТВ, телеканала "360" и независимых документалистов.
Церемония закрытия фестиваля состоится 23 февраля в 17.30 мск, она будет совмещена с праздничным концертом ко Дню защитника Отечества, организованным совместно с Национальным центром "Россия".
Работа для международного конкурса Защитники Отечества. Победа в единстве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Музей Победы запустил конкурс "Защитники Отечества. Победа в единстве"
20 февраля, 16:57
 
КультураМоскваРоссияОльга Любимова
 
 
