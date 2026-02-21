Рейтинг@Mail.ru
Лихачев оценил сроки ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1" - РИА Новости, 21.02.2026
15:55 21.02.2026
Лихачев оценил сроки ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"
Лихачев оценил сроки ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"
Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1", необходимой для внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, займет несколько дней, заявил в субботу глава "Росатома" Алексей... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T15:55:00+03:00
2026-02-21T15:55:00+03:00
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вооруженные силы украины
запорожская аэс
алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, запорожская аэс
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Лихачев оценил сроки ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"

Лихачев: ремонт линии "Ферросплавная-1", идущей к ЗАЭС, займет несколько дней

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре
Линии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1", необходимой для внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, займет несколько дней, заявил в субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«

"Десятого февраля ВСУ обстреляли и вывели из строя линию "Ферросплавная" и открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС, а также тепловой коллектор, который обеспечивал отопление Энергодара. И если подачу тепла мы восстановили быстро – в течение дня, то возобновление энергоснабжения по поврежденной линии в сложившихся условиях невозможно", - сказал Лихачев изданию "Страна Росатом".

Во-первых, ущерб от атаки ВСУ значительный, во-вторых – это простреливаемый участок, пояснил он.
"Для нас ядерная безопасность – наивысший приоритет. И проблему нужно решать. По нашим предварительным оценкам, ремонтные работы должны занять несколько дней", - отметил Лихачев.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
МАГАТЭ уточняет масштаб возможного ущерба линии "Ферросплавная-1"
20 февраля, 00:07
 
Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
