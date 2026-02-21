Лихачев оценил сроки ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"

«

"Десятого февраля ВСУ обстреляли и вывели из строя линию "Ферросплавная" и открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС, а также тепловой коллектор, который обеспечивал отопление Энергодара. И если подачу тепла мы восстановили быстро – в течение дня, то возобновление энергоснабжения по поврежденной линии в сложившихся условиях невозможно", - сказал Лихачев изданию "Страна Росатом".