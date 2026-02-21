Рейтинг@Mail.ru
17:38 21.02.2026 (обновлено: 17:52 21.02.2026)
Лавров направил соболезнования в МИД Китая из-за гибели китайских туристов
Лавров направил соболезнования в МИД Китая из-за гибели китайских туристов
Лавров направил соболезнования в МИД Китая из-за гибели китайских туристов

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД КНР Ван И в связи с гибелью туристов из Китая на озере Байкал 20 февраля, сообщили в российском МИД.
"Двадцать первого февраля Министр иностранных дел С. В. Лавров направил соболезнования Министру иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в связи с трагической гибелью китайских туристов на озере Байкал 20 февраля", - говорится в сообщении ведомства.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - восемь человек. Один турист спасся. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.
На месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Выжившего во время трагедии с туристами на льду Байкала допросили
