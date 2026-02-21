Рейтинг@Mail.ru
09:33 21.02.2026
Мошенники собирают "пожертвования" к 23 февраля, используя дипфейки
Мошенники собирают "пожертвования" к 23 февраля, используя дипфейки
2026
© РИА Новости / Руслан КривобокМошенник за компьютером
Мошенник за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мошенники собирают "пожертвования" в поддержу ветеранов и российских военнослужащих, используя сгенерированные нейросетью обращения от звезд ко Дню защитника Отечества, сообщила РИА Новости представитель Краснодарского регионального отделения АЮР Валентина Корсунова.
"В 2026 году мошенники как улучшают старые схемы, так и придумывают новые технологичные атаки. Используя искусственный интеллект и дипфейки для подделки голоса и видео, аферисты ко Дню защитника Отечества создают поддельные видеообращения от имен знаменитостей или военных, призывающих к пожертвованиям или участию в различных акциях, направленных на поддержку ветеранов и бойцов СВО", - рассказала собеседница агентства.
Кроме того, по словам Корсуновой, мошенники могут представляться сотрудниками банков и пугать абонента блокировкой счета за якобы аномальное количество переводов через СБП. Они выманивают деньги и код из смс под предлогом "подтверждения личности".
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника
Вчера, 08:52
 
