Очевидец рассказал о настрое кубинцев на фоне энергетической блокады
08:06 21.02.2026 (обновлено: 08:31 21.02.2026)
Очевидец рассказал о настрое кубинцев на фоне энергетической блокады
Очевидец рассказал о настрое кубинцев на фоне энергетической блокады

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Кубинцы настроены патриотично и не уезжают с острова, несмотря на энергетическую блокаду США, сообщил РИА Новости инструктор по дайвингу компании "Рускубадайвинг" Кирилл Путинцев, работающий на курорте Варадеро.
"Нет, кубинцы настроены патриотично", - ответил Путинцев на вопрос агентства, наблюдается ли отток граждан Кубы за границу.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Путин передал привет Кастро, а Трамп ждет ответа от его внука
19 февраля, 08:00
 
В миреСШАКубаВарадероДональд Трамп
 
 
