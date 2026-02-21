https://ria.ru/20260221/kuba-2075924549.html
Очевидец рассказал о настрое кубинцев на фоне энергетической блокады
Очевидец рассказал о настрое кубинцев на фоне энергетической блокады - РИА Новости, 21.02.2026
Очевидец рассказал о настрое кубинцев на фоне энергетической блокады
Кубинцы настроены патриотично и не уезжают с острова, несмотря на энергетическую блокаду США, сообщил РИА Новости инструктор по дайвингу компании... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T08:06:00+03:00
2026-02-21T08:06:00+03:00
2026-02-21T08:31:00+03:00
в мире
сша
куба
варадеро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103919/67/1039196701_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_032d63789790b7ce4a3f781938dd09d4.jpg
https://ria.ru/20260219/kastro-2075341825.html
сша
куба
варадеро
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103919/67/1039196701_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_96800d69616647a9224eaf37ca02c6cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, куба, варадеро, дональд трамп
В мире, США, Куба, Варадеро, Дональд Трамп
Очевидец рассказал о настрое кубинцев на фоне энергетической блокады
РИА Новости: кубинцы не уезжают с острова на фоне энергетической блокады США