В Крыму бегемоту скормили чучело Зимы
15:08 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/krym-2075976504.html
В Крыму бегемоту скормили чучело Зимы
2026-02-21T15:08:00+03:00
2026-02-21T15:08:00+03:00
республика крым
здоровье - общество
празднование масленицы
республика крым
Новости
ru-RU
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
республика крым, здоровье - общество, празднование масленицы
Республика Крым, Здоровье - Общество, Празднование Масленицы
В Крыму бегемоту скормили чучело Зимы

Чучело Зимы скормили бегемоту в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр

Чучело зимы отдали на съедение бегемоту в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в рамках празднования Масленицы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Чучело Зимы скормили бегемоту в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму в рамках народных гуляний по случаю Масленицы, рассказал РИА Новости директора парка Виктор Жиленко.
"Чучело Зимы отдали на съедение бегемоту. Фрида, она же морячка Соня, с удовольствием расправилась с угощением", - сказал Жиленко.
По его словам, бегемоту досталась съедобная часть чучела.
"Для бегемота такое чучело - настоящее лакомство, так как оно сделано из сена с овощами, то есть, по меркам бегемота, - очень вкусный подарок", - пояснил Жиленко.
Республика КрымЗдоровье - ОбществоПразднование Масленицы
 
 
