В Крыму бегемоту скормили чучело Зимы
Чучело Зимы скормили бегемоту в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму в рамках народных гуляний по случаю Масленицы, рассказал РИА Новости директора... РИА Новости, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Чучело Зимы скормили бегемоту в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму в рамках народных гуляний по случаю Масленицы, рассказал РИА Новости директора парка Виктор Жиленко.
"Чучело Зимы отдали на съедение бегемоту. Фрида, она же морячка Соня, с удовольствием расправилась с угощением", - сказал Жиленко.
По его словам, бегемоту досталась съедобная часть чучела.
"Для бегемота такое чучело - настоящее лакомство, так как оно сделано из сена с овощами, то есть, по меркам бегемота, - очень вкусный подарок", - пояснил Жиленко.