В Крыму бегемоту скормили чучело Зимы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Чучело Зимы скормили бегемоту в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму в рамках народных гуляний по случаю Масленицы, рассказал РИА Новости директора парка Виктор Жиленко.

"Чучело Зимы отдали на съедение бегемоту. Фрида, она же морячка Соня, с удовольствием расправилась с угощением", - сказал Жиленко.

"Для бегемота такое чучело - настоящее лакомство, так как оно сделано из сена с овощами, то есть, по меркам бегемота, - очень вкусный подарок", - пояснил Жиленко.