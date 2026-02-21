https://ria.ru/20260221/krym-2075923270.html
Константинов назвал неприемлемыми заявления Каллас по Крыму
Константинов назвал неприемлемыми заявления Каллас по Крыму
Константинов назвал неприемлемыми заявления Каллас по Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал неприемлемым требование главы евродипломатии Каи Каллас вынудить Россию отказаться от стремления добиться международного признания новых регионов и Крыма.
Каллас распространила среди государств - членов ЕС документ с требованиями к России по Украине, сообщило издание "Страна.ua". При этом по данным издания EUobserver документ, среди прочего, содержит намерение ЕС принудить Россию отказаться от международного признания новых регионов и Крыма.
"Для чего таким, как Каллас, непризнание Крыма и новых регионов? В будущем мироустройстве непризнанные территории могут стать причиной новых конфликтов. Скажем, за попытку нападения на субъект Российской Федерации можно по голове получить. А за непризнанные — нет, мол, это же не Россия. Вот такая у них ущербная логика. Для нас это неприемлемые условия", - сказал Константинов РИА Новости.
"ЕС зарекомендовал себя как русофобская структура, которая не имеет права быть участницей переговорного процесса", - сказал Константинов
