Константинов назвал неприемлемыми заявления Каллас по Крыму
07:40 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/krym-2075923270.html
Константинов назвал неприемлемыми заявления Каллас по Крыму
республика крым, украина, владимир константинов, кайя каллас, евросоюз
Республика Крым, Украина, Владимир Константинов, Кайя Каллас, Евросоюз
Константинов назвал неприемлемыми заявления Каллас по Крыму

Константинов: требования Каллас не признавать Крым российским неприемлемы

© REUTERS / Yves HermanКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© REUTERS / Yves Herman
Кая Каллас. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал неприемлемым требование главы евродипломатии Каи Каллас вынудить Россию отказаться от стремления добиться международного признания новых регионов и Крыма.
Каллас распространила среди государств - членов ЕС документ с требованиями к России по Украине, сообщило издание "Страна.ua". При этом по данным издания EUobserver документ, среди прочего, содержит намерение ЕС принудить Россию отказаться от международного признания новых регионов и Крыма.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Коллеги Каллас не считают уместным снисходить до ее уровня, заявил Медведев
20 февраля, 15:07
"Для чего таким, как Каллас, непризнание Крыма и новых регионов? В будущем мироустройстве непризнанные территории могут стать причиной новых конфликтов. Скажем, за попытку нападения на субъект Российской Федерации можно по голове получить. А за непризнанные — нет, мол, это же не Россия. Вот такая у них ущербная логика. Для нас это неприемлемые условия", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, список требований Каллас является результатом того, что ЕС оказался на обочине процесса урегулирования военного конфликта на Украине.
"ЕС зарекомендовал себя как русофобская структура, которая не имеет права быть участницей переговорного процесса", - сказал Константинов.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Депутат Госдумы назвал "воем на луну" список требований Каллас к России
20 февраля, 06:25
 
Республика КрымУкраинаВладимир КонстантиновКайя КалласЕвросоюз
 
 
