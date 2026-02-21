Каллас распространила среди государств - членов ЕС документ с требованиями к России по Украине, сообщило издание "Страна.ua". При этом по данным издания EUobserver документ, среди прочего, содержит намерение ЕС принудить Россию отказаться от международного признания новых регионов и Крыма.

"Для чего таким, как Каллас, непризнание Крыма и новых регионов? В будущем мироустройстве непризнанные территории могут стать причиной новых конфликтов. Скажем, за попытку нападения на субъект Российской Федерации можно по голове получить. А за непризнанные — нет, мол, это же не Россия. Вот такая у них ущербная логика. Для нас это неприемлемые условия", - сказал Константинов РИА Новости.