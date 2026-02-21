"Ему все сошло с рук". Что сделал с ребенком нижегородский пенсионер

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Нижегородский областной суд вынес приговор 57-летнему Андрею Румянцеву, обвиняемому в похищении и избиении ребенка. Родные уверяют, что мальчик получил психические и физические травмы. Прокуратура настаивала на реальном сроке в колонии строгого режима. Однако сразу после заседания нападавшего отпустили домой. О том, почему так произошло, — в материале РИА Новости.

Заброшенный автомобиль

История с избиением 10-летнего Максима (имя несовершеннолетнего изменено) из Балахны тянется с октября 2023-го. В тот день, второго числа, мальчик гулял вместе с приятелем в районе частной застройки. В какой-то момент к детям подошел незнакомец с черенком от лопаты в руках.

Видеокамера на соседнем доме записала, как мужчина, схватив Максима левой рукой за шиворот, спрашивает, зачем тот трогал его машину. Ребенок явно не понимает, о чем речь, однако неизвестного это не останавливает, и он несколько раз бьет палкой мальчику по ногам.

© Фото предоставленного адвокатом потерпевшего Румянцев уводит Максима к себе домой, скрин с видео © Фото предоставленного адвокатом потерпевшего Румянцев уводит Максима к себе домой, скрин с видео

"Допрос" продолжался около двух минут, после чего напавший утащил Максима с собой. Затем заставил позвонить матери и сказать, чтобы она срочно приехала.

Взволнованная женщина на попутке вскоре подъехала к дому похитителя. Однако тот отказался вернуть ребенка. Освободить Максима удалось лишь с помощью подвозившего его мать водителя. Позже выяснилось, что он — бывший муж сестры нападавшего.

Причиной же конфликта стал автомобиль, припаркованный недалеко от места, где играли дети. По мнению владельца, они кидали камни в стекла машины.

"Автомобиль не на ходу и стоит там уже давно, — рассказывает РИА Новости адвокат потерпевшего Андрей Полозов. — Колеса спущены, на капоте и дверях надписи, часть стекол выбита. При этом ни Максим, ни его приятель к машине даже не приближались. Это установили по свидетельским показаниям и биллингу телефона. Напали на мальчика совершенно безосновательно".

© Фото предоставленного адвокатом потерпевшего Автомобиль Румянцева, скрин с видео © Фото предоставленного адвокатом потерпевшего Автомобиль Румянцева, скрин с видео

Особо тяжкая статья

Владельцем машины оказался пенсионер Андрей Румянцев, проработавший всю жизнь трактористом в МЧС. Причем это он первым обратился в полицию после инцидента.

"Румянцев позвонил по номеру 112 и сообщил, что задержал хулигана, бросавшего в его машину камни, — продолжает Полозов. — Позже заявление написала и мать мальчика, который был сильно перепуган и отошел от случившегося лишь спустя некоторое время. Ребенок получил как психическую, так и физическую травму".

По словам адвоката, у Максима после избиения развился некроз костей ног. При этом одна из проведенных медэкспертиз не установила причинно-следственной связи между ударами черенком и заболеванием. Однако мать мальчика утверждает, что ранее на боли он никогда не жаловался и проблем со здоровьем не имел. Начались они как раз после избиения.

Так или иначе, уголовное дело возбудили по двум статьям УК России: 119 "Угроза убийством" и 330 "Самоуправство".

"Максим утверждал, что Румянцев не только бил его палкой, но и угрожал убить, — объясняет юрист. — Кроме того, не стеснялся в выражениях и отборно матерился, несмотря на присутствие двух детей".

Летом 2024-го материалы передали в Балахнинский городской суд. Однако оттуда дело вернули на доследование и вскоре квалификацию статьи ужесточили. Румянцеву предъявили обвинение уже по другой статье — части третьей статьи 126 УК Российской Федерации "Похищение человека, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия". Осенью того же года уголовное дело начали рассматривать в Нижегородском областном суде.

Условный срок

Адвокат Румянцева отказалась давать комментарии по телефону.

© Нижегородский областной суд Андрей Румянцев в суде, скрин с видео © Нижегородский областной суд Андрей Румянцев в суде, скрин с видео

"Все это время Румянцев даже не пытался извиниться или предложить хоть какую-то помощь, — добавляет Полозов. — Во время судебного заседания на вопрос местных репортеров о мотивах такого поступка он ответил, что просто хотел проучить парня, а его мать хочет заработать денег. В последнем слове пенсионер заявил, что его самого жестко воспитывали в детстве, в школе и армии, именно поэтому он применил такие же меры к Максиму".

Добавим, что Румянцев также хамил нижегородским журналистам, вскоре после инцидента приехавшим к его дому, — ругался матом и требовал убрать видеокамеру.

"Признаю, что поступил жестко с пацаном, никакого умысла похищать его не было, — заявил подсудимый в последнем слове. — Хотел просто поговорить с его матерью".

По словам Полозова, вину Румянцев признал тоже лишь частично — уверял, что просто махал палкой и ребенка задел случайно. Угрозу убийством полностью отрицал.

Прокуратура запрашивала для пенсионера семь с половиной лет колонии строгого режима, хотя максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. Судья же смягчил квалификацию и изменил третью часть статьи на вторую — похищение несовершеннолетнего с применением насилия без тяжких последствий для здоровья.