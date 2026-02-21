Рейтинг@Mail.ru
08:00 21.02.2026
"Ему все сошло с рук". Что сделал с ребенком нижегородский пенсионер
Происшествия, Балахна, Россия, Нижегородский областной суд

"Ему все сошло с рук". Что сделал с ребенком нижегородский пенсионер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Нижегородский областной суд вынес приговор 57-летнему Андрею Румянцеву, обвиняемому в похищении и избиении ребенка. Родные уверяют, что мальчик получил психические и физические травмы. Прокуратура настаивала на реальном сроке в колонии строгого режима. Однако сразу после заседания нападавшего отпустили домой. О том, почему так произошло, — в материале РИА Новости.

Заброшенный автомобиль

История с избиением 10-летнего Максима (имя несовершеннолетнего изменено) из Балахны тянется с октября 2023-го. В тот день, второго числа, мальчик гулял вместе с приятелем в районе частной застройки. В какой-то момент к детям подошел незнакомец с черенком от лопаты в руках.
Видеокамера на соседнем доме записала, как мужчина, схватив Максима левой рукой за шиворот, спрашивает, зачем тот трогал его машину. Ребенок явно не понимает, о чем речь, однако неизвестного это не останавливает, и он несколько раз бьет палкой мальчику по ногам.
© Фото предоставленного адвокатом потерпевшегоРумянцев уводит Максима к себе домой, скрин с видео
Румянцев уводит Максима к себе домой, скрин с видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото предоставленного адвокатом потерпевшего
Румянцев уводит Максима к себе домой, скрин с видео
"Допрос" продолжался около двух минут, после чего напавший утащил Максима с собой. Затем заставил позвонить матери и сказать, чтобы она срочно приехала.
Взволнованная женщина на попутке вскоре подъехала к дому похитителя. Однако тот отказался вернуть ребенка. Освободить Максима удалось лишь с помощью подвозившего его мать водителя. Позже выяснилось, что он — бывший муж сестры нападавшего.
Причиной же конфликта стал автомобиль, припаркованный недалеко от места, где играли дети. По мнению владельца, они кидали камни в стекла машины.
"Автомобиль не на ходу и стоит там уже давно, — рассказывает РИА Новости адвокат потерпевшего Андрей Полозов. — Колеса спущены, на капоте и дверях надписи, часть стекол выбита. При этом ни Максим, ни его приятель к машине даже не приближались. Это установили по свидетельским показаниям и биллингу телефона. Напали на мальчика совершенно безосновательно".
© Фото предоставленного адвокатом потерпевшегоАвтомобиль Румянцева, скрин с видео
Автомобиль Румянцева, скрин с видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото предоставленного адвокатом потерпевшего
Автомобиль Румянцева, скрин с видео

Особо тяжкая статья

Владельцем машины оказался пенсионер Андрей Румянцев, проработавший всю жизнь трактористом в МЧС. Причем это он первым обратился в полицию после инцидента.
"Румянцев позвонил по номеру 112 и сообщил, что задержал хулигана, бросавшего в его машину камни, — продолжает Полозов. — Позже заявление написала и мать мальчика, который был сильно перепуган и отошел от случившегося лишь спустя некоторое время. Ребенок получил как психическую, так и физическую травму".
По словам адвоката, у Максима после избиения развился некроз костей ног. При этом одна из проведенных медэкспертиз не установила причинно-следственной связи между ударами черенком и заболеванием. Однако мать мальчика утверждает, что ранее на боли он никогда не жаловался и проблем со здоровьем не имел. Начались они как раз после избиения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Умер на руках". Что не так в деле о зверском убийстве ребенка на Урале
18 февраля, 08:00
Так или иначе, уголовное дело возбудили по двум статьям УК России: 119 "Угроза убийством" и 330 "Самоуправство".
"Максим утверждал, что Румянцев не только бил его палкой, но и угрожал убить, — объясняет юрист. — Кроме того, не стеснялся в выражениях и отборно матерился, несмотря на присутствие двух детей".
Летом 2024-го материалы передали в Балахнинский городской суд. Однако оттуда дело вернули на доследование и вскоре квалификацию статьи ужесточили. Румянцеву предъявили обвинение уже по другой статье — части третьей статьи 126 УК Российской Федерации "Похищение человека, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия". Осенью того же года уголовное дело начали рассматривать в Нижегородском областном суде.

Условный срок

Адвокат Румянцева отказалась давать комментарии по телефону.
© Нижегородский областной судАндрей Румянцев в суде, скрин с видео
Андрей Румянцев в суде, скрин с видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Нижегородский областной суд
Андрей Румянцев в суде, скрин с видео
"Все это время Румянцев даже не пытался извиниться или предложить хоть какую-то помощь, — добавляет Полозов. — Во время судебного заседания на вопрос местных репортеров о мотивах такого поступка он ответил, что просто хотел проучить парня, а его мать хочет заработать денег. В последнем слове пенсионер заявил, что его самого жестко воспитывали в детстве, в школе и армии, именно поэтому он применил такие же меры к Максиму".
Добавим, что Румянцев также хамил нижегородским журналистам, вскоре после инцидента приехавшим к его дому, — ругался матом и требовал убрать видеокамеру.
"Признаю, что поступил жестко с пацаном, никакого умысла похищать его не было, — заявил подсудимый в последнем слове. — Хотел просто поговорить с его матерью".
Криминальные подростки - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Все отрицают". Что устроила со школьником толпа сверстников в Калмыкии
29 января, 08:00
По словам Полозова, вину Румянцев признал тоже лишь частично — уверял, что просто махал палкой и ребенка задел случайно. Угрозу убийством полностью отрицал.
Прокуратура запрашивала для пенсионера семь с половиной лет колонии строгого режима, хотя максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. Судья же смягчил квалификацию и изменил третью часть статьи на вторую — похищение несовершеннолетнего с применением насилия без тяжких последствий для здоровья.
В итоге Румянцева приговорили к пяти годам лишения свободы — условно. Также обязали выплатить потерпевшему 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Мать мальчика с таким наказанием не согласна и, скорее всего, будет обжаловать решение.
 
Происшествия
 
 
