В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.02.2026
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов