08:09 21.02.2026 (обновлено: 08:10 21.02.2026)
В Самарской области ввели план "Ковер"
В Самарской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T08:09:00+03:00
2026-02-21T08:10:00+03:00
© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в медиабанк
Самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. План "Ковер" введен в Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
"Внимание. На территории Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА введен режим "Ковер". Действуют ограничения в воздушном пространстве", - написал Федорищев в канале на платформе Max.
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
