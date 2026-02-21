https://ria.ru/20260221/kover-2075924939.html
В Самарской области ввели план "Ковер"
В Самарской области ввели план "Ковер" - РИА Новости, 21.02.2026
В Самарской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T08:09:00+03:00
2026-02-21T08:09:00+03:00
2026-02-21T08:10:00+03:00
безопасность
самарская область
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_72e112facc5095f5cd6042aa9db35d58.jpg
https://ria.ru/20260212/plan-2073803867.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ec27ffb8796b9438b06939b2dfb89b25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, самарская область, вячеслав федорищев
Безопасность, Самарская область, Вячеслав Федорищев
В Самарской области ввели план "Ковер"
На территории Самарской области ввели план "Ковер" из-за угрозы БПЛА