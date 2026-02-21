Рейтинг@Mail.ru
Украинский конфликт продвигается к завершению, заявили в посольстве России
02:40 21.02.2026 (обновлено: 06:00 21.02.2026)
Украинский конфликт продвигается к завершению, заявили в посольстве России
Украинский конфликт продвигается к завершению, заявил временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев. РИА Новости, 21.02.2026
ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Украинский конфликт продвигается к завершению, заявил временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев.
"Как вы могли слышать из новостей, в ходе последних переговоров в Женеве на этой неделе конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии в нашем братском государстве, продолжает приближаться к своему завершению", — сказал Леденев на мероприятии в посольстве в честь Дня защитника Отечества.
Как заявил высокопоставленный дипломат, нынешняя администрация США активно поддерживает переговоры по урегулированию, в отличие от предыдущей, поддерживавшей коллективные усилия Запада по достижению несбыточной мечты о нанесении стратегического поражения России.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ рассказали о главном "козыре" США в переговорах с Россией по Украине
20 февраля, 16:48
 
