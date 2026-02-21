https://ria.ru/20260221/konflikt-2075912160.html
Украинский конфликт продвигается к завершению, заявили в посольстве России
Украинский конфликт продвигается к завершению, заявил временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T02:40:00+03:00
2026-02-21T02:40:00+03:00
2026-02-21T06:00:00+03:00
Поверенный Леденев: украинский конфликт продвигается к завершению