Российский генконсул рассказал о важности авиасообщения с Китаем
Российский генконсул рассказал о важности авиасообщения с Китаем - РИА Новости, 21.02.2026
Российский генконсул рассказал о важности авиасообщения с Китаем
Авиасообщение играет важную роль в развитии турпотока между Россией и Китаем, необходимо расширять географию полетов и частоту рейсов между регионами РФ и...
россия
китай
гуанчжоу
Российский генконсул рассказал о важности авиасообщения с Китаем
ПЕКИН, 21 фев - РИА Новости. Авиасообщение играет важную роль в развитии турпотока между Россией и Китаем, необходимо расширять географию полетов и частоту рейсов между регионами РФ и южными провинциями КНР, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.
Как отметил дипломат, важную роль в развитии турпотока между Россией
и Китаем
играет авиасообщение. По словам Теплова, в настоящее время география полетов связывает с югом Китая множество крупных городов России – так, например, на остров Хайнань
можно прилететь из Казани
, Владивостока
, Хабаровска
, Екатеринбурга
и Красноярска
без пересадок. Прямое авиасообщение также есть между Москвой
и Гуанчжоу
, Москвой и Шэньчжэнем.
"По нашим наблюдениям, упомянутые рейсы стабильно выполняются с высокой загрузкой, что указывает на необходимость не только расширения географии авиасообщения, но и увеличения частоты полетов", - сказал генконсул.
Так, отметил он, в частности, авиакомпанией "Аэрофлот
" с 3 марта 2026 года рейс по маршруту Москва – Гуанчжоу будет осуществляться на ежедневной основе.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 февраля в 12.00 мск.