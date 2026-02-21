Российский генконсул рассказал о важности авиасообщения с Китаем

ПЕКИН, 21 фев - РИА Новости. Авиасообщение играет важную роль в развитии турпотока между Россией и Китаем, необходимо расширять географию полетов и частоту рейсов между регионами РФ и южными провинциями КНР, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.

"По нашим наблюдениям, упомянутые рейсы стабильно выполняются с высокой загрузкой, что указывает на необходимость не только расширения географии авиасообщения, но и увеличения частоты полетов", - сказал генконсул.