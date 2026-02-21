https://ria.ru/20260221/kndr-2075989159.html
Специалисты из КНДР уничтожили миллион взрывоопасных предметов под Курском
Специалисты из КНДР уничтожили порядка 1,6 миллиона взрывоопасных предметов в приграничье Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 21.02.2026
Специалисты из КНДР уничтожили миллион взрывоопасных предметов под Курском
