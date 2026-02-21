Рейтинг@Mail.ru
Специалисты из КНДР уничтожили миллион взрывоопасных предметов под Курском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 21.02.2026 (обновлено: 16:31 21.02.2026)
Специалисты из КНДР уничтожили миллион взрывоопасных предметов под Курском
Специалисты из КНДР уничтожили миллион взрывоопасных предметов под Курском - РИА Новости, 21.02.2026
Специалисты из КНДР уничтожили миллион взрывоопасных предметов под Курском
Специалисты из КНДР уничтожили порядка 1,6 миллиона взрывоопасных предметов в приграничье Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 21.02.2026
https://ria.ru/20260217/propavshie-2074928646.html
кндр, курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Специальная военная операция на Украине, КНДР, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Специалисты из КНДР уничтожили миллион взрывоопасных предметов под Курском

Специалисты из КНДР уничтожили 1,6 млн взрывоопасных предметов в Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на космодроме Восточный
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
КУРСК, 21 фев – РИА Новости. Специалисты из КНДР уничтожили порядка 1,6 миллиона взрывоопасных предметов в приграничье Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"На данный момент в Курской области разминировано свыше 150 000 гектаров земли, 92 населенных пункта. Но работы еще продолжаются. Когда весной прошлого года президент (России Владимир Путин - ред.) приезжал в Курск, он дал поручение о наращивании группировки разминирования, оно было успешно выполнено", – сообщил Хинштейн в интервью "Комсомольской правде".
Он добавил, что "на пике" разминирования в группировке было более 2 тысяч человек.
"Ее основу составляли, составляют инженерные войска Вооруженных сил, подразделения МЧС России, Росгвардии. Плюс, большую роль в этой работе, конечно же, играли наши боевые друзья из инженерных подразделений Народной армии Кореи. Наши друзья из КНДР в декабре убыли к себе на Родину, потому что зимой под снегом разминировать довольно сложно", – добавил губернатор региона.
Кроме того, Хинштейн отметил, что рассчитывает на возвращение специалистов КНДР в Курскую область.
"Корейские специалисты уничтожили порядка 1 600 000 взрывоопасных предметов", – уточнил он.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Москалькова рассказала о поисках 400 без вести пропавших в Курской области
17 февраля, 12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеКНДРКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
