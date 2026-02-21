https://ria.ru/20260221/kino-2075909744.html
Умер актер из сериала "Реальные пацаны"
Умер актер из сериала "Реальные пацаны" - РИА Новости, 21.02.2026
Умер актер из сериала "Реальные пацаны"
Киноактер и театральный критик Михаил Синтин скончался в возрасте 50 лет, пишет aif.ru со ссылкой на его супругу Надежду. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T01:54:00+03:00
2026-02-21T01:54:00+03:00
2026-02-21T12:30:00+03:00
кино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075931420_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_c21f22337112edfc57ad1dab3fbde69c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075931420_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_7e3a40e6acf8fcfecc1ef05fea46af6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино
Умер актер из сериала "Реальные пацаны"
Снявшийся в "Реальных пацанах" театральный критик Синтин умер в 50 лет