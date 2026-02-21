Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериала "Реальные пацаны"
01:54 21.02.2026 (обновлено: 12:30 21.02.2026)
Умер актер из сериала "Реальные пацаны"
Киноактер и театральный критик Михаил Синтин скончался в возрасте 50 лет, пишет aif.ru со ссылкой на его супругу Надежду. РИА Новости, 21.02.2026
2026
Умер актер из сериала "Реальные пацаны"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Киноактер и театральный критик Михаил Синтин скончался в возрасте 50 лет, пишет aif.ru со ссылкой на его супругу Надежду.
"Сегодня утром его не стало", — сообщила она беседе с изданием.
Михаил Синтин снимался в таких сериалах, как "Женская версия", "Реальные пацаны", "Чего хотят женщины" и др.
Как пишет НСН, он оставил актерскую карьеру после тяжелой болезни. В 2024 году основал авторскую передачу "Вешалка Синтина".
 
