В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения - РИА Новости, 21.02.2026
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T13:59:00+03:00
2026-02-21T13:59:00+03:00
2026-02-21T13:59:00+03:00
казань
нижнекамск
чебоксары
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
снегопад в москве
казань
нижнекамск
чебоксары
