В Казани из-за угрозы атаки БПЛА отменили Масленичные гуляния

КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Все уличные мероприятия, в том числе масленичные гуляния отменены в Казани в субботу из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает управление культуры города.

По информации управления, во всех учреждениях культуры дополнительные занятия, кружки и мастер-классы в субботу проводятся в штатном режиме.