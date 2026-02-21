Рейтинг@Mail.ru
В Казани из-за угрозы атаки БПЛА отменили Масленичные гуляния
13:16 21.02.2026
В Казани из-за угрозы атаки БПЛА отменили Масленичные гуляния
казань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Казань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Все уличные мероприятия, в том числе масленичные гуляния отменены в Казани в субботу из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает управление культуры города.
"МЧС Татарстана объявило в Казани угрозу атаки БПЛА. В связи с этим мероприятия на улице, в том числе масленичные гуляния, отменяются", - говорится в сообщении в официальном аккаунте управления культуры Казани в Telegram.
По информации управления, во всех учреждениях культуры дополнительные занятия, кружки и мастер-классы в субботу проводятся в штатном режиме.
По информации МЧС РФ, в Татарстане с 22.48 мск пятницы действует режим беспилотной опасности. В 9.34 мск субботы была объявлена угроза атаки БПЛА на Казань, горожан призвали принять меры безопасности.
Казань Россия МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
