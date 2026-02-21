https://ria.ru/20260221/kazan-2075959740.html
В Казани из-за угрозы атаки БПЛА отменили Масленичные гуляния
В Казани из-за угрозы атаки БПЛА отменили Масленичные гуляния - РИА Новости, 21.02.2026
В Казани из-за угрозы атаки БПЛА отменили Масленичные гуляния
Все уличные мероприятия, в том числе масленичные гуляния отменены в Казани в субботу из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает управление культуры города. РИА Новости, 21.02.2026
