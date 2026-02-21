https://ria.ru/20260221/karpovka-2075953013.html
ВС России освободили Карповку в ДНР
ВС России освободили Карповку в ДНР - РИА Новости, 21.02.2026
ВС России освободили Карповку в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Карповка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T12:13:00+03:00
2026-02-21T12:13:00+03:00
2026-02-21T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
красный лиман
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
красный лиман
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, безопасность, красный лиман, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Красный Лиман, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВС России освободили Карповку в ДНР
ВС РФ освободили село Карповка в ДНР