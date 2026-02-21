Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Карповку в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 21.02.2026 (обновлено: 12:46 21.02.2026)
ВС России освободили Карповку в ДНР
ВС России освободили Карповку в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Карповка в ДНР, сообщило Минобороны.
ВС России освободили Карповку в ДНР

ВС РФ освободили село Карповка в ДНР

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Карповка в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка", — говорится в заявлении.
Также российские бойцы поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново в Харьковской области и Красный Лиман в ДНР.
Как отметили в ведомстве, за минувшие сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта до 170 боевиков, две ББМ "Казак", три артиллерийских орудия, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777, 21 автомобиль и три хранилища снарядов.
