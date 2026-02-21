Рейтинг@Mail.ru
02:22 21.02.2026
Замглавы департамента образования Москвы рассказал о датах каникул в школах
москва, антон молев
Москва, Антон Молев
Кабинет химии в школе. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Половина столичных школ выйдет на каникулы на последней неделе февраля, остальные учебные заведения возьмут перерыв в середине марта, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.
"В московских школах есть два подхода: школы в начале года, даже сильно заранее - для учителей, для ребят, а главное, для родителей - определяют свои периоды каникул. У нас примерно распределяется 50 на 50. Половина школ уходит сейчас, в конце февраля до 1 марта, а другая часть школ организовывает эти каникулы в середине марта", - сказал Молев, отвечая на вопрос, когда столичные школьники выйдут на весенние каникулы.
Он отметил, что в период весенних каникул школы организовывают очень интересную работу, как внутри города, так и за его пределами - поездки, экспедиции и походы.
Надпись Каникулы на мониторе в учебном классе в московской школе
Минпросвещения установило даты весенних каникул у школьников
3 февраля, 02:34
 
МоскваАнтон Молев
 
 
