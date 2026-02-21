Замглавы департамента образования Москвы рассказал о датах каникул в школах

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Половина столичных школ выйдет на каникулы на последней неделе февраля, остальные учебные заведения возьмут перерыв в середине марта, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

Он отметил, что в период весенних каникул школы организовывают очень интересную работу, как внутри города, так и за его пределами - поездки, экспедиции и походы.