Замглавы департамента образования Москвы рассказал о датах каникул в школах
2026-02-21T02:22:00+03:00
антон молев
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Половина столичных школ выйдет на каникулы на последней неделе февраля, остальные учебные заведения возьмут перерыв в середине марта, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.
"В московских школах есть два подхода: школы в начале года, даже сильно заранее - для учителей, для ребят, а главное, для родителей - определяют свои периоды каникул. У нас примерно распределяется 50 на 50. Половина школ уходит сейчас, в конце февраля до 1 марта, а другая часть школ организовывает эти каникулы в середине марта", - сказал Молев
, отвечая на вопрос, когда столичные школьники выйдут на весенние каникулы.
Он отметил, что в период весенних каникул школы организовывают очень интересную работу, как внутри города, так и за его пределами - поездки, экспедиции и походы.