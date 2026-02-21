На месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия. Архивное фото

© REUTERS / Trent Ernst/Tumbler RidgeLines На месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия

СМИ: устроившего стрельбу в Канаде блокировали в ChatGPT до инцидента

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Американская компания OpenAI заблокировала аккаунт подозреваемого в нападении на школу в канадской провинции Британская Колумбия из-за нарушение правил использования чат-бота с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT за несколько месяцев до инцидента, однако решила не обращаться в канадскую полицию, передает газета Американская компания OpenAI заблокировала аккаунт подозреваемого в нападении на школу в канадской провинции Британская Колумбия из-за нарушение правил использования чат-бота с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT за несколько месяцев до инцидента, однако решила не обращаться в канадскую полицию, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на компанию и источники.

Стрельба в канадской школе в Тамблер-Ридж произошла 10 февраля. Подозреваемый был опознан как 18-летний трансгендер* Джесси Ван Роотселаар (ЛГБТ* - запрещенное в России экстремистское движение). Среди жертв стрельбы в канадской школе - учительница и пять учеников в возрасте 13 до 17 лет. Еще двое погибших были найдены в доме неподалеку - мать и сводный брат подозреваемого. Десятки пострадали. Подозреваемый покончил с собой.

По информации издания, в июне прошлого года Ван Роотселаар на протяжении нескольких дней описывал сценарии применения огнестрельного оружия в ChatGPT.

Переписка подозреваемого был выявлена автоматизированной системой проверки. Как сообщает WSJ, около дюжины сотрудников компании обсуждали, следует ли принимать меры по этому поводу. Ряд сотрудников расценили активность Ван Роотселаара как признак возможного насилия в реальной жизни и призвали руководство уведомить канадские правоохранительные органы о его поведении, сообщили источники WSJ.

Как заявила представитель OpenAI, компания заблокировала аккаунт подозреваемого, но пришла к выводу, что его активность не соответствовала критериям для обращения в правоохранительные органы.

Компания связалась с Королевской канадской конной полицией после того, как узнала о нападении, и оказывает содействие в расследовании, добавили в OpenAI.

Массовая стрельба в Канаде - редкость. Это ЧП может стать самым смертоносным нападением на школу со времен трагедии в школе в Монреале в 1989 году, когда были убиты 14 женщин, а нападавший затем покончил с собой, отмечают СМИ.