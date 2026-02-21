https://ria.ru/20260221/indiya-2076020693.html
МЭР оперативно отреагировало на новые правила работы страховщиков в Индии
МЭР оперативно отреагировало на новые правила работы страховщиков в Индии - РИА Новости, 21.02.2026
МЭР оперативно отреагировало на новые правила работы страховщиков в Индии
Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что Минэкономразвития России оперативно отреагировало на сигнал турбизнеса о новых правилах работы страховщиков в... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T21:43:00+03:00
2026-02-21T21:43:00+03:00
2026-02-21T21:43:00+03:00
россия
индия
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_420f84ddc2dd0600f3482adc8ec85d86.jpg
https://ria.ru/20260212/ator-2073816234.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de8e315138b67f505ad8a72e9f37fb8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире
Россия, Индия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), В мире
МЭР оперативно отреагировало на новые правила работы страховщиков в Индии
В МЭР РФ отреагировали на проблему с правилами работы страховщиков в Индии
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что Минэкономразвития России оперативно отреагировало на сигнал турбизнеса о новых правилах работы страховщиков в Индии, в понедельник в Нью Дели экономический советник посольства России в Нью Дели встретится с представителями министерства туризма Индии.
Ранее в субботу АТОР
со ссылкой на компанию "ЕВРОИНС Туристическое страхование" сообщила, что в Индии
изменился порядок оплаты медицинских услуг российских страховщиков, при этом медицинская помощь туристам продолжает оказываться в полном объеме.
"АТОР проинформировала Минэкономразвития России
о ситуации с сегодняшним инцидентом и новыми реалиями работы страховых компаний РФ с ассистансами в Индии. Ведомство моментально отреагировало, сообщив, что в понедельник, 23 февраля, экономический советник посольства России в Нью Дели проведет встречу с представителями министерства туризма Индии", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.
Как указано в сообщении, на встречу для разъяснения ситуации приглашен и бизнес.
"По имеющимся у Минэкономразвития предварительным данным, инцидент, связанный с оплатой услуг клиники российским страховщиком был "техническим моментом, связанным с изменениями правил работы, а сейчас компания заключает новые договора, чтобы все работало", - добавили в Ассоциации.