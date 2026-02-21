МЭР оперативно отреагировало на новые правила работы страховщиков в Индии

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что Минэкономразвития России оперативно отреагировало на сигнал турбизнеса о новых правилах работы страховщиков в Индии, в понедельник в Нью Дели экономический советник посольства России в Нью Дели встретится с представителями министерства туризма Индии.

Ранее в субботу АТОР со ссылкой на компанию "ЕВРОИНС Туристическое страхование" сообщила, что в Индии изменился порядок оплаты медицинских услуг российских страховщиков, при этом медицинская помощь туристам продолжает оказываться в полном объеме.

"АТОР проинформировала Минэкономразвития России о ситуации с сегодняшним инцидентом и новыми реалиями работы страховых компаний РФ с ассистансами в Индии. Ведомство моментально отреагировало, сообщив, что в понедельник, 23 февраля, экономический советник посольства России в Нью Дели проведет встречу с представителями министерства туризма Индии", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.

Как указано в сообщении, на встречу для разъяснения ситуации приглашен и бизнес.