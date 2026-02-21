Рейтинг@Mail.ru
16:38 21.02.2026 (обновлено: 22:08 21.02.2026)
В Индии изменилась схема оплаты медицинских услуг страховщиков из России
В Индии запретили представителям компаний-страховщиков из России работать напрямую с клиниками страны, сообщили в Telegram-канале Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T16:38:00+03:00
2026-02-21T22:08:00+03:00
В Индии изменилась схема оплаты медицинских услуг страховщиков из России

АТОР: Индия запретила страховщикам из РФ работать с клиниками напрямую

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Индии запретили представителям компаний-страховщиков из России работать напрямую с клиниками страны, сообщили в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на "ЕВРОИНС Туристическое страхование".
"С 2026 года индийская сторона, вероятно, под санкционным давлением, без всяких предупреждений неожиданно запретила своим коммерческим клиникам работать с любыми российским компаниями-ассистансами — с ними теперь нет прямых договоров, а гарантии заблокированы. Ранее такой запрет существовал только для государственных клиник в Индии", — говорится в публикации.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве железной дороги
18 февраля, 10:52
АТОР отметила, что в нескольких публикациях в Telegram появились сведения о смерти российской туристки в Индии, при этом страховая компания настаивала на самостоятельной оплате счетов больницы, а клиника отказывалась выдавать тело погибшей без оплаты. По данным компании "ЕВРОИНС Туристическое страхование", ранее в частных индийских клиниках работая стандартная схема оплаты лечения через ассистанс.
Директор филиала компании Юлия Алчеева пояснила, что данная ситуация не скажется на медицинском обслуживании туристов в Индии, но российским страховщикам придется "работать по-другому и перезаключать массу договоров". Оплата услуг будет организовываться через местные ассистанс-компании.
Такая же политика в отношении представителей российских страховщиков есть, например, на Кубе и в Доминикане.
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Истощить Россию": в Индии выступили с неожиданным обращением к Западу
17 февраля, 00:16
 
