В Индии изменилась схема оплаты медицинских услуг страховщиков из России

Директор филиала компании Юлия Алчеева пояснила, что данная ситуация не скажется на медицинском обслуживании туристов в Индии, но российским страховщикам придется "работать по-другому и перезаключать массу договоров". Оплата услуг будет организовываться через местные ассистанс-компании.