"Развернуть в Киеве". В Британии выступили с дерзким планом против России
"Развернуть в Киеве". В Британии выступили с дерзким планом против России - РИА Новости, 21.02.2026
"Развернуть в Киеве". В Британии выступили с дерзким планом против России
Государства коалиции желающих должны отправить свои вооруженные силы в Киев и другие украинские города, пишет The Guardian. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T16:25:00+03:00
2026-02-21T16:25:00+03:00
2026-02-21T23:05:00+03:00
в мире
россия
киев
мария захарова
украина
великобритания
2026
"Развернуть в Киеве". В Британии выступили с дерзким планом против России
Guardian: страны коалиции желающих должны ввести войска в Киев и другие города