"Развернуть в Киеве". В Британии выступили с дерзким планом против России
16:25 21.02.2026 (обновлено: 23:05 21.02.2026)
"Развернуть в Киеве". В Британии выступили с дерзким планом против России
Государства коалиции желающих должны отправить свои вооруженные силы в Киев и другие украинские города, пишет The Guardian. РИА Новости, 21.02.2026
в мире
россия
киев
мария захарова
украина
великобритания
россия
киев
украина
великобритания
в мире, россия, киев, мария захарова, украина, великобритания
В мире, Россия, Киев, Мария Захарова, Украина, Великобритания
Британские военнослужащие
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Государства коалиции желающих должны отправить свои вооруженные силы в Киев и другие украинские города, пишет The Guardian.
"Вот что необходимо сделать: развернуть войска европейской коалиции желающих для обеспечения безопасности и защиты Киева и других неподконтрольных городов. Право вето России давать нельзя", — говорится в публикации.

Кроме того, обозреватель газеты потребовал установить над Украиной бесполетную зону, а также дать Европе главную роль в процессе мирных переговоров.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в начале февраля заявляла, что войска коалиции желающих на Украине будут рассматриваться как законные военные цели и их размещение после мирного соглашения абсолютно неприемлемо.
