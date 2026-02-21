Рейтинг@Mail.ru
Торгпред США заявил, что Трамп сможет повышать пошлины на товары из КНР - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/grir-2075912739.html
Торгпред США заявил, что Трамп сможет повышать пошлины на товары из КНР
Торгпред США заявил, что Трамп сможет повышать пошлины на товары из КНР - РИА Новости, 21.02.2026
Торгпред США заявил, что Трамп сможет повышать пошлины на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп сможет повышать пошлины на товары из КНР, несмотря на решение американского верховного суда, заявил представитель Соединенных Штатов РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T02:50:00+03:00
2026-02-21T02:50:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071338012_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_29d60847011973d48baadb8850f80b0f.jpg
https://ria.ru/20260221/tramp-2075908476.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071338012_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b1edbe254eba85613372ca2e3f909042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Торгпред США заявил, что Трамп сможет повышать пошлины на товары из КНР

Грир: Трамп сможет повышать пошлины на КНР, несмотря на решение верховного суда

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сможет повышать пошлины на товары из КНР, несмотря на решение американского верховного суда, заявил представитель Соединенных Штатов по торговле Джеймисон Грир.
В пятницу верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение позором и отметил, что у него есть запасной план.
"У президента остается много рычагов и много возможностей, чтобы при необходимости повысить пошлины в отношении Китая", - сказал Грир телеканалу Fox News.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Губернатор Иллинойса потребовал от Трампа компенсаций после отмены пошлин
Вчера, 01:32
 
В миреСШАКитайДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала