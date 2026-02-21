Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили увеличить допотпуск медработников в зависимости от стажа
01:08 21.02.2026
В ГД предложили увеличить допотпуск медработников в зависимости от стажа
В ГД предложили увеличить допотпуск медработников в зависимости от стажа
2026
В ГД предложили увеличить допотпуск медработников в зависимости от стажа

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили увеличить дополнительный оплачиваемый отпуск медработников до 20 дней в зависимости от стажа.
Соответствующее письмо лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направили главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть внесение изменений в постановление правительства Российской Федерации от 20.12.2021 №2365 в части установления дифференцированной продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска по критерию непрерывного стажа работы в занимаемой должности в медицинской организации государственной либо муниципальной системы здравоохранения", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что при стаже от 3 до 10 лет предлагается дать три календарных дня, при стаже от 10 до 15 лет - 10 календарных дней, при стаже от 15 до 20 лет - 15 календарных дней, а при стаже 20 лет и более - 20 календарных дней.
"Реализация указанного подхода позволит усилить меры нематериального стимулирования медицинских работников, снизить риски профессионального выгорания, повысить удержание кадров в отрасли и, как следствие, содействовать достижению целевых показателей по сокращению кадрового дефицита и повышению доступности медицинской помощи", - сказал лидер партии.
Лантратова, комментируя инициативу, рассказала РИА Новости, что сейчас медицинские работники за стаж более 3 лет получают всего три дня дополнительного оплачиваемого отпуска - и это не зависит от того, сколько лет они уже отработали.
"Такой подход не мотивирует врачей и медперсонал оставаться в профессии надолго: нагрузка огромная, а поощрение минимальное. Федеральные программы прямо ставят задачу удержать кадры в здравоохранении", - добавила она.
