https://ria.ru/20260221/glava-2075936193.html
Глава РФПИ рассказал, с чем связано падение конкурентоспособности Германии
Глава РФПИ рассказал, с чем связано падение конкурентоспособности Германии - РИА Новости, 21.02.2026
Глава РФПИ рассказал, с чем связано падение конкурентоспособности Германии
Крах конкурентоспособности Германии связан с нехваткой энергетического сотрудничества Берлина с Москвой, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T09:36:00+03:00
2026-02-21T09:36:00+03:00
2026-02-21T09:36:00+03:00
в мире
россия
германия
москва
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_520462f1e9c1e6af6db62e295b282f4c.jpg
https://ria.ru/20260208/evropa-2072952453.html
россия
германия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_13b63c59f6311a0f9069dafb457c5bf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, москва, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Германия, Москва, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ рассказал, с чем связано падение конкурентоспособности Германии
Дмитриев: Германия терпит крах из-за нехватки энергосотрудничества с Россией