09:36 21.02.2026
Глава РФПИ рассказал, с чем связано падение конкурентоспособности Германии
Глава РФПИ рассказал, с чем связано падение конкурентоспособности Германии

Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Крах конкурентоспособности Германии связан с нехваткой энергетического сотрудничества Берлина с Москвой, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Конкурентоспособность Германии терпит крах из-за нехватки энергетического сотрудничества с Россией", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Он приложил к публикации график изменения конкурентности немецкой промышленности, на котором наблюдается последовательный спад.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россия нужна Европе для выживания, заявил глава РФПИ
