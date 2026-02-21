https://ria.ru/20260221/geroy-2075916249.html
Военнослужащий с Камчатки получил звание Героя России
Военнослужащий с Камчатки получил звание Героя России - РИА Новости, 21.02.2026
Военнослужащий с Камчатки получил звание Героя России
Камчатский военнослужащий Сергей Крашенинников получил звание Героя России, сообщил губернатор региона Владимир Солодов. РИА Новости, 21.02.2026
Военнослужащий с Камчатки получил звание Героя России
Военнослужащий с Камчатки Сергей Крашенинников удостоен звания Героя России