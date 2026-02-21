Рейтинг@Mail.ru
04:35 21.02.2026
Военнослужащий с Камчатки получил звание Героя России
Камчатский военнослужащий Сергей Крашенинников получил звание Героя России, сообщил губернатор региона Владимир Солодов. РИА Новости, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский Золотая медаль "Герой России"
© РИА Новости / Алексей Никольский
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 фев — РИА Новости. Камчатский военнослужащий Сергей Крашенинников получил звание Героя России, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
"Сергей Крашенинников, <...> по указу президента удостоен звания Героя России", — написал он в своем Telegram-канале.
Боец служит в батальоне "Арктический" 40-й бригады морской пехоты, его позывной — Крош.
Во время недавней командировки губернатор встретился с Крашенинниковым. Солодов назвал его простым и скромным парнем, "за плечами которого уже есть невероятный подвиг".
Церемония открытия монумента советскому разведчику, Герою России Алексею Ботяну на территории Покровского парка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Москве открыли памятник Герою России Алексею Ботяну
10 февраля, 15:05
 
БезопасностьРоссияКамчаткаКамчатский крайВладимир Солодов
 
 
