Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ заявили о критическом положении страны из-за отказа от газа из России - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/gaz-2075917218.html
В ФРГ заявили о критическом положении страны из-за отказа от газа из России
В ФРГ заявили о критическом положении страны из-за отказа от газа из России - РИА Новости, 21.02.2026
В ФРГ заявили о критическом положении страны из-за отказа от газа из России
Отказ от российского газа поставил в критическое положение ФРГ, запасы топлива в которой стремительно иссякают, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T04:51:00+03:00
2026-02-21T04:51:00+03:00
в мире
германия
европа
россия
фридрих мерц
алексей миллер
евросоюз
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20260221/germaniya-2075913860.html
https://ria.ru/20260217/dmitriev-2074834206.html
германия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европа, россия, фридрих мерц, алексей миллер, евросоюз, газпром, северный поток
В мире, Германия, Европа, Россия, Фридрих Мерц, Алексей Миллер, Евросоюз, Газпром, Северный поток
В ФРГ заявили о критическом положении страны из-за отказа от газа из России

Политик Нимайер заявил о критическом положении ФРГ из-за отказа от газа из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отказ от российского газа поставил в критическое положение ФРГ, запасы топлива в которой стремительно иссякают, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к понедельнику уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 22,99%.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Германии неожиданно высказались о России
Вчера, 03:23
"Это прямое следствие решения немецкого правительства отказаться от поставок газа из России - напрямую через "Северный поток-2" или в виде сжиженного природного газа", - сказал агентству Нимайер.
По оценке политика, правительство немецкого канцлера Фридриха Мерца такой политикой разрушает экономику ФРГ.
Страны-участницы Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер 14 февраля этого года охарактеризовал нынешнюю ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, и особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, - как критически напряженную.
Современный стеклянный купол реконструированного здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Германия нуждается в России, заявил Дмитриев
17 февраля, 02:47
 
В миреГерманияЕвропаРоссияФридрих МерцАлексей МиллерЕвросоюзГазпромСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала