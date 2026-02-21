МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отказ от российского газа поставил в критическое положение ФРГ, запасы топлива в которой стремительно иссякают, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Это прямое следствие решения немецкого правительства отказаться от поставок газа из России - напрямую через "Северный поток-2" или в виде сжиженного природного газа", - сказал агентству Нимайер.
По оценке политика, правительство немецкого канцлера Фридриха Мерца такой политикой разрушает экономику ФРГ.
Страны-участницы Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер 14 февраля этого года охарактеризовал нынешнюю ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, и особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, - как критически напряженную.
