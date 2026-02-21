https://ria.ru/20260221/futbol-2076024695.html
"Реал" на выезде проиграл "Осасуне" в матче чемпионата Испании
"Реал" на выезде проиграл "Осасуне" в матче чемпионата Испании
"Реал" на выезде проиграл "Осасуне" в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" на выезде проиграл "Осасуне" в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T22:41:00+03:00
2026-02-21T22:41:00+03:00
2026-02-21T22:56:00+03:00
футбол
спорт
испания
памплона
чемпионат испании по футболу
анте будимир
реал мадрид
осасуна
испания
памплона
2026
спорт, испания, памплона, чемпионат испании по футболу, анте будимир, реал мадрид, осасуна, винисиус жуниор, барселона
Футбол, Спорт, Испания, Памплона, Чемпионат Испании по футболу, Анте Будимир, Реал Мадрид, Осасуна, Винисиус Жуниор, Барселона
"Реал" на выезде проиграл "Осасуне" в матче чемпионата Испании
"Реал" проиграл "Осасуне" и прервал восьмиматчевую победную серию в Ла Лиге