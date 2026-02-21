Рейтинг@Mail.ru
22:41 21.02.2026 (обновлено: 22:56 21.02.2026)
"Реал" на выезде проиграл "Осасуне" в матче чемпионата Испании
"Реал" на выезде проиграл "Осасуне" в матче чемпионата Испании
"Реал" на выезде проиграл "Осасуне" в матче чемпионата Испании

"Реал" проиграл "Осасуне" и прервал восьмиматчевую победную серию в Ла Лиге

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мадридский "Реал" на выезде проиграл "Осасуне" в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Памплоне, закончилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Анте Будимир (38-я минута, пенальти) и Рауль де Аро (90+1). У "Реала" отличился Винисиус Жуниор (73).
Чемпионат Испании по футболу
21 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
Осасуна
2 : 1
Реал Мадрид
38‎’‎ • Анте Будимир (П)
90‎’‎ • Рауль Гарсия
(Рауль Моро)
73‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Реал" с 60 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. Команда прервала восьмиматчевую победную серию в чемпионате. У идущей на второй строчке "Барселоны" (58 очков) есть игра в запасе. "Осасуна" (33) располагается на девятой позиции.
В другом матче дня "Бетис" на своем поле сыграл вничью с "Райо Вальекано" - 1:1.
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе сыграл вничью с "Овьедо" в Ла Лиге
21 февраля, 18:36
 
ФутболСпортИспанияПамплонаЧемпионат Испании по футболуАнте БудимирРеал МадридОсасунаВинисиус ЖуниорБарселона
 
