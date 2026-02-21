Рейтинг@Mail.ru
ФСБ: применение Telegram создает угрозу жизни российских военных
08:47 21.02.2026 (обновлено: 11:55 21.02.2026)
ФСБ: применение Telegram создает угрозу жизни российских военных
Применение Telegram российскими военными в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно создавало угрозу их жизни, многочисленные достоверные сведения РИА Новости, 21.02.2026
2026
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Применение Telegram российскими военными в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно создавало угрозу их жизни, многочисленные достоверные сведения об этом получены на основе анализа работы мессенджера, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.
ФСБ имеет достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, отмечается в сообщении.
"В результате проведенного анализа работы мессенджера Telegram получены многочисленные достоверные сведения о том, что его применение военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих", - говорится в сообщении.
 
