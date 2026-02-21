https://ria.ru/20260221/fsb-2075927626.html
ФСБ: применение Telegram создает угрозу жизни российских военных
Применение Telegram российскими военными в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно создавало угрозу их жизни, многочисленные достоверные сведения РИА Новости, 21.02.2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Применение Telegram российскими военными в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно создавало угрозу их жизни, многочисленные достоверные сведения об этом получены на основе анализа работы мессенджера, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.
ФСБ
имеет достоверные данные, что ВСУ
и спецслужбы Украины
имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram
и использовать ее в военных целях, отмечается в сообщении.
"В результате проведенного анализа работы мессенджера Telegram получены многочисленные достоверные сведения о том, что его применение военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих", - говорится в сообщении.