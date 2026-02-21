Рейтинг@Mail.ru
Фонд Александра Печерского надеется, что его наградят во Франции
17:28 21.02.2026
Фонд Александра Печерского надеется, что его наградят во Франции
Фонд Александра Печерского надеется, что его наградят во Франции
Фонд Александра Печерского надеется, что его наградят во Франции
Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, надеется, что правительства стран, граждан... РИА Новости, 21.02.2026
голландия, александр печерский, генрих гиммлер, франция
Голландия, Александр Печерский, Генрих Гиммлер, В мире, Франция
Фонд Александра Печерского надеется, что его наградят во Франции

Фонд Александра Печерского надеется, что его наградят во Франции и Нидерландах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Александр Печерский как символ сопротивления фашизму" в Музее Победы в Москве
Открытие выставки Александр Печерский как символ сопротивления фашизму в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Открытие выставки "Александр Печерский как символ сопротивления фашизму" в Музее Победы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев- РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, надеется, что правительства стран, граждан которых Печерский спас в Собиборе, его наградят, заявил РИА новости председатель правления Фонда Илья Васильев.
Двадцать второго февраля 1909 года родился Александр Печерский – организатор единственного успешного восстания в немецком лагере смерти Собибор.
Четырнадцатого октября 1943 года узники лагеря смерти подняли восстание. Согласно плану Печерского, заключённые должны были тайно и поодиночке ликвидировать персонал лагеря, а затем, завладев оружием, находившимся на складе лагеря, перебить охрану. План удался лишь частично — восставшие смогли убить 12 эсэсовцев из персонала лагеря, но завладеть оружейным складом не удалось. Охрана открыла огонь по заключённым, и они вынуждены были прорываться из лагеря через минные поля. Им удалось ликвидировать охрану и уйти в лес.
Отвечая на вопрос о том, почему важно сохранять память о восстании в Собиборе в наши дни, Васильев указал, что "у восстания в Собиборе есть два аспекта: практический и символический".
"С первым все более или менее очевидно. Через несколько дней после восстания по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера лагерь в Собиборе был снесен, земля, на которой он стоял, распахана, на месте газовых камер и других лагерных построек немцы высадили деревья. Один из "цехов" огромной, идеально отлаженной и прекрасно работавшей фабрики смерти прекратил свое существование", - рассказал он.
"Но символическая составляющая этого восстания, может быть, еще важнее: несколько десятков изможденных и обреченных на гибель "недочеловеков" уничтожили до зубов вооруженных эсэсовцев и вместе с остальными заключенными бежали через минные поля в лес", - рассказал Васильев.
По его словам, "этим людям удалось не просто поднять восстание, совершить массовый побег и спастись от верной гибели, но и продемонстрировать, что ставка нацистов на уничтожение человеческой личности под давлением чудовищных обстоятельств не сработала".
Он считает, что " с годами восстание узников Собибора все полнее раскрывается в своем подлинном значении — как один из универсальных символов несокрушимости человеческого духа, то есть это вечная история, почти притча про неуничтожимость воли человека к жизни, про готовность на краю гибели сопротивляться злу".
"Это очень важная героическая история. И в ней особенно важно то, что для самого Печерского эта память была делом всей жизни: так сложилось, что после войны, в годы холодной войны, узники Собибора оказались по разные стороны железного занавеса, и люди, которые занимались сохранением памяти о лагере и восстании, жили в разных странах", - поделился Василиев.
По его словам, Печерский, "всю жизнь посвятил тому, чтобы объединять их через память о замученных в Собиборе".
"Этому завету мы стараемся следовать и сегодня, надеемся, что времена меняются, а эта память и дальше будет объединять страны, которых коснулась трагическая история лагеря. В нашей стране Печерский награжден орденом Мужества — и хочется верить, что этому примеру последуют и правительства тех стран, граждан которых Печерский спасал в Собиборе, в том числе Голландии и Франции", - заключил он.
Вид на ворота концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Фонд Печерского обнаружил архив участника восстания в Маутхаузене
3 февраля, 06:40
 
Голландия, Александр Печерский, Генрих Гиммлер, Франция
 
 
