Фонд Александра Печерского надеется, что его наградят во Франции

МОСКВА, 21 фев- РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, надеется, что правительства стран, граждан которых Печерский спас в Собиборе, его наградят, заявил РИА новости председатель правления Фонда Илья Васильев.

Двадцать второго февраля 1909 года родился Александр Печерский – организатор единственного успешного восстания в немецком лагере смерти Собибор.

Четырнадцатого октября 1943 года узники лагеря смерти подняли восстание. Согласно плану Печерского, заключённые должны были тайно и поодиночке ликвидировать персонал лагеря, а затем, завладев оружием, находившимся на складе лагеря, перебить охрану. План удался лишь частично — восставшие смогли убить 12 эсэсовцев из персонала лагеря, но завладеть оружейным складом не удалось. Охрана открыла огонь по заключённым, и они вынуждены были прорываться из лагеря через минные поля. Им удалось ликвидировать охрану и уйти в лес.

Отвечая на вопрос о том, почему важно сохранять память о восстании в Собиборе в наши дни, Васильев указал, что "у восстания в Собиборе есть два аспекта: практический и символический".

"С первым все более или менее очевидно. Через несколько дней после восстания по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера лагерь в Собиборе был снесен, земля, на которой он стоял, распахана, на месте газовых камер и других лагерных построек немцы высадили деревья. Один из "цехов" огромной, идеально отлаженной и прекрасно работавшей фабрики смерти прекратил свое существование", - рассказал он.

"Но символическая составляющая этого восстания, может быть, еще важнее: несколько десятков изможденных и обреченных на гибель "недочеловеков" уничтожили до зубов вооруженных эсэсовцев и вместе с остальными заключенными бежали через минные поля в лес", - рассказал Васильев.

По его словам, "этим людям удалось не просто поднять восстание, совершить массовый побег и спастись от верной гибели, но и продемонстрировать, что ставка нацистов на уничтожение человеческой личности под давлением чудовищных обстоятельств не сработала".

Он считает, что " с годами восстание узников Собибора все полнее раскрывается в своем подлинном значении — как один из универсальных символов несокрушимости человеческого духа, то есть это вечная история, почти притча про неуничтожимость воли человека к жизни, про готовность на краю гибели сопротивляться злу".

"Это очень важная героическая история. И в ней особенно важно то, что для самого Печерского эта память была делом всей жизни: так сложилось, что после войны, в годы холодной войны, узники Собибора оказались по разные стороны железного занавеса, и люди, которые занимались сохранением памяти о лагере и восстании, жили в разных странах", - поделился Василиев.

По его словам, Печерский, "всю жизнь посвятил тому, чтобы объединять их через память о замученных в Собиборе".