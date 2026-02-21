Новая ядерная доктрина Франции противоречит ДНЯО, заявил посол России

ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. В новой ядерной доктрине Франции, согласно публикациям во французских СМИ, есть вещи, полностью противоречащие Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и нарушающие основополагающий акт Россия-НАТО, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.