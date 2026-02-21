Новая ядерная доктрина Франции противоречит ДНЯО, заявил посол России

ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. В новой ядерной доктрине Франции, согласно публикациям во французских СМИ, есть вещи, полностью противоречащие Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и нарушающие основополагающий акт Россия-НАТО, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам в марте 2025 он заявлял, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Позже он заявил, что в начале 2026 года представит новую ядерную доктрину Франции.
"Уже какие-то идеи, утечки были в прессе, но надо посмотреть и проанализировать это в комплексе, потому что если судить по утечкам в газетах, то там есть вещи, которые полностью противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия, которые нарушают все пока еще не разорванные договоренности, которые достигались нами с Западом - я имею в виду основополагающий акт Россия-НАТО", - сказал дипломат.
По его словам, "совершенно очевидно, что пришло время считать и французские боеголовки".
"Пришло время, чтобы ядерные потенциалы Франции и Великобритании учитывались в любых возможных будущих переговорах по контролю над ядерными вооружениями", - подчеркнул он.