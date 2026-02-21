"Сложная ситуация". Глава МИД Финляндии сделала заявление о России

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Евросоюз не исключает возможность диалога с Россией в обозримом будущем, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, ее слова приводит Yle.
"Конечно, в какой-то момент... Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает", —сказала она.
При этом она призвала оказать большее воздействие на Москву по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако, когда ее спросили о способах усилить давление, Валтонен признала ситуацию "сложной".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2025 года, что Европе было бы полезно возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Москвой по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются.
Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.