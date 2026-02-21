Рейтинг@Mail.ru
"Сложная ситуация". Глава МИД Финляндии сделала заявление о России
20:15 21.02.2026
"Сложная ситуация". Глава МИД Финляндии сделала заявление о России
"Сложная ситуация". Глава МИД Финляндии сделала заявление о России - РИА Новости, 21.02.2026
"Сложная ситуация". Глава МИД Финляндии сделала заявление о России
Евросоюз не исключает возможность диалога с Россией в обозримом будущем, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, ее слова приводит Yle."Конечно, в какой-то... РИА Новости, 21.02.2026
"Сложная ситуация". Глава МИД Финляндии сделала заявление о России

Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила диалога с РФ в будущем

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Евросоюз не исключает возможность диалога с Россией в обозримом будущем, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, ее слова приводит Yle.

"Конечно, в какой-то момент... Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает", —сказала она.

При этом она призвала оказать большее воздействие на Москву по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако, когда ее спросили о способах усилить давление, Валтонен признала ситуацию "сложной".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Часть бывшей Украины". В Европе сделали неожиданное предложение России
Вчера, 15:51
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2025 года, что Европе было бы полезно возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Москвой по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются.
Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Развернуть в Киеве". В Британии выступили с дерзким планом против России
Вчера, 16:25
 
В мире, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони, Москва, Россия
 
 
