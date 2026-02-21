"Сложная ситуация". Глава МИД Финляндии сделала заявление о России

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Евросоюз не исключает возможность диалога с Россией в обозримом будущем, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, ее слова приводит Yle.



"Конечно, в какой-то момент... Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает", —сказала она.



При этом она призвала оказать большее воздействие на Москву по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако, когда ее спросили о способах усилить давление, Валтонен признала ситуацию "сложной".