СМИ: Эстония на фоне нехватки специалистов по БПЛА откроет Академию дронов
21.02.2026
СМИ: Эстония на фоне нехватки специалистов по БПЛА откроет Академию дронов
СМИ: Эстония на фоне нехватки специалистов по БПЛА откроет Академию дронов

ERR: Эстония на фоне нехватки специалистов по БПЛА откроет Академию дронов

Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти Эстонии на фоне нехватки специалистов по БПЛА планируют открыть в 2026 году в Таллине крупнейшую в стране Академию дронов, сообщает телерадиокомпания ERR.
"В учебном городке в Мустамяэ под крышей недавно созданного Таллиннского технологического колледжа будет работать Академия дронов. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров будут расположены лаборатория роботостроения, лаборатория симуляции, дрон-арена и центр мобильных роботов", - говорится в сообщении.
По словам директора колледжа Techno TLN Оття Пярна, центр объединит под одной крышей все специальности и технологии, связанные с дронами разных типов.
"Дронов становится все больше, а специалистов не хватает. Необходимы люди, которые умели бы их строить, ремонтировать и профессионально ими управлять... Академия даст нам специалистов, которые будут развивать нашу экономику и технологии", - приводит телерадиокомпания слова руководителя Академии дронов Эдуарда Бриндфельдта.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД РФ подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Глава МИД Эстонии заявил о готовности разместить ядерное оружие НАТО
18 февраля
