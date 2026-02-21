СМИ: Эстония на фоне нехватки специалистов по БПЛА откроет Академию дронов

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти Эстонии на фоне нехватки специалистов по БПЛА планируют открыть в 2026 году в Таллине крупнейшую в стране Академию дронов, сообщает телерадиокомпания ERR.

"В учебном городке в Мустамяэ под крышей недавно созданного Таллиннского технологического колледжа будет работать Академия дронов. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров будут расположены лаборатория роботостроения, лаборатория симуляции, дрон-арена и центр мобильных роботов", - говорится в сообщении.

По словам директора колледжа Techno TLN Оття Пярна, центр объединит под одной крышей все специальности и технологии, связанные с дронами разных типов.

"Дронов становится все больше, а специалистов не хватает. Необходимы люди, которые умели бы их строить, ремонтировать и профессионально ими управлять... Академия даст нам специалистов, которые будут развивать нашу экономику и технологии", - приводит телерадиокомпания слова руководителя Академии дронов Эдуарда Бриндфельдта.