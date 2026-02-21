Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии хотят ужесточить правила выдачи ВНЖ россиянам и белорусам
12:58 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/estonija-2075957187.html
В Эстонии хотят ужесточить правила выдачи ВНЖ россиянам и белорусам
В Эстонии хотят ужесточить правила выдачи ВНЖ россиянам и белорусам
В Эстонии хотят ужесточить правила выдачи ВНЖ россиянам и белорусам
Эстония готова пересмотреть и при необходимости ужесточить практику выдачи временных видов на жительство для граждан России и Белоруссии, заявил эстонский... РИА Новости, 21.02.2026
в мире
россия
эстония
белоруссия
яна тоом
европарламент
в мире, россия, эстония, белоруссия, яна тоом, европарламент
В мире, Россия, Эстония, Белоруссия, Яна Тоом, Европарламент
В Эстонии хотят ужесточить правила выдачи ВНЖ россиянам и белорусам

Таро: Эстония готова ужесточить выдачу временных ВНЖ для россиян и белорусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Эстонии в Москве
Флаг на здании посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаг на здании посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Эстония готова пересмотреть и при необходимости ужесточить практику выдачи временных видов на жительство для граждан России и Белоруссии, заявил эстонский министр внутренних дел Игорь Таро.
Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, на прошлой неделе депутат Европарламента Яна Тоом направила МВД Эстонии запрос о порядке выдачи временных ВНЖ для россиян и белорусов. Отмечается, что депутат интересовалась, как лица с "неясным прошлым" получили право на временное проживание в Эстонии.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии в адрес России
18 февраля, 13:52
"На основании вашего запроса мы проанализируем критерии и практику предоставления временных видов на жительство гражданам России и Белоруссии и, при необходимости, ужесточим их", - приводит ERR слова Таро.
Он уточнил, что государство имеет право принимать решения о въезде, пребывании и высылке иностранца, поэтому процесс рассмотрения заявления на получение временного ВНЖ не означает его автоматическое предоставление.
В конце января телерадиокомпания ERR сообщала, что глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил запретить покупку недвижимости в стране гражданам России и Белоруссии, не имеющими долгосрочного вида на жительство. Отмечалось, что ведомство "в срочном порядке начнет подготовку" законодательных поправок, предусматривающих запрет на покупку недвижимости для граждан РФ и Белоруссии и для предприятий, фактическими бенефициарами которых они являются. При этом ERR отмечает, что россияне и белорусы с долгосрочным ВНЖ в Эстонии сохранят право покупать, продавать, наследовать и дарить недвижимость.
В МИД РФ ранее заявляли, что перспектив восстановления диалога со странами Прибалтики не просматривается, Вильнюс, Рига и Таллин последовательно реализуют курс, несамостоятельный, продиктованный им, на тотальную насильственную дерусификацию общественно-культурного и образовательного пространств, поощрение неонацизма. Как отмечали в МИД РФ, дискриминация русскоязычного меньшинства в Прибалтике носит многолетний характер и стала ключевым элементом агрессивной националистической политики местных властей.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Уничтожат себя". Глава МИД Эстонии обескуражил британцев словами о России
16 февраля, 18:44
 
