Euractiv: проект "стены дронов" демонстрирует дисфункцию Евросоюза
Euractiv: проект "стены дронов" демонстрирует дисфункцию Евросоюза - РИА Новости, 21.02.2026
Euractiv: проект "стены дронов" демонстрирует дисфункцию Евросоюза
Застопорившаяся инициатива по созданию "стены дронов" в Европе является примером дисфункции Евросоюза и неспособности его членов координировать свои усилия по... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T23:50:00+03:00
2026-02-21T23:50:00+03:00
2026-02-21T23:50:00+03:00
в мире
европа
россия
дмитрий песков
евросоюз
европа
россия
Euractiv: проект "стены дронов" демонстрирует дисфункцию Евросоюза
Euractiv: застопорившийся проект "стены дронов" демонстрирует дисфункцию ЕС
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Застопорившаяся инициатива по созданию "стены дронов" в Европе является примером дисфункции Евросоюза и неспособности его членов координировать свои усилия по обороне, пишет издание Euractiv.
"Европейская "стена дронов" иллюстрирует эту дисфункцию (неспособность координировать свои усилия - ред.). Несмотря на то, что она является флагманским проектом ЕС
... сейчас она находится в тупике, будучи ослабленной разногласиями по вопросам технологий и руководства", - говорится в публикации издания.
Как считает Euractiv, подобные примеры обнажают глубокие расколы в процессе европейского перевооружения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе
, заявил, что, как показывает история, создание стен - это всегда плохо.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.