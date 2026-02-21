Euractiv: проект "стены дронов" демонстрирует дисфункцию Евросоюза

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Застопорившаяся инициатива по созданию "стены дронов" в Европе является примером дисфункции Евросоюза и неспособности его членов координировать свои усилия по обороне, пишет издание Euractiv.

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.