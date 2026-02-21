Рейтинг@Mail.ru
Euractiv: проект "стены дронов" демонстрирует дисфункцию Евросоюза
23:50 21.02.2026
Euractiv: проект "стены дронов" демонстрирует дисфункцию Евросоюза
Euractiv: проект "стены дронов" демонстрирует дисфункцию Евросоюза

Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Застопорившаяся инициатива по созданию "стены дронов" в Европе является примером дисфункции Евросоюза и неспособности его членов координировать свои усилия по обороне, пишет издание Euractiv.
"Европейская "стена дронов" иллюстрирует эту дисфункцию (неспособность координировать свои усилия - ред.). Несмотря на то, что она является флагманским проектом ЕС ... сейчас она находится в тупике, будучи ослабленной разногласиями по вопросам технологий и руководства", - говорится в публикации издания.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В Турции назвали политику ЕС инфантильной
Вчера, 12:02
Как считает Euractiv, подобные примеры обнажают глубокие расколы в процессе европейского перевооружения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен - это всегда плохо.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Здание МИД России в Москве
МИД России высказался об идее "стены дронов" в Европе
27 сентября 2025, 11:05
 
