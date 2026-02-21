Рейтинг@Mail.ru
Нескоординированное перевооружение ЕС подрывает его безопасность, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2026
23:16 21.02.2026 (обновлено: 23:38 21.02.2026)
Нескоординированное перевооружение ЕС подрывает его безопасность, пишут СМИ
Нескоординированное перевооружение ЕС подрывает его безопасность, пишут СМИ
Нежелание стран-членов Евросоюза координировать свои усилия по перевооружению подрывает его безопасность, пишет издание Euractiv. РИА Новости, 21.02.2026
Нескоординированное перевооружение ЕС подрывает его безопасность, пишут СМИ

Euractiv: нескоординированное перевооружение ЕС подрывает его безопасность

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нежелание стран-членов Евросоюза координировать свои усилия по перевооружению подрывает его безопасность, пишет издание Euractiv.
"Фрагментированное перевооружение Европы подрывает ее собственную безопасность... Вместо того, чтобы действовать сообща, страны ЕС наперегонки пытаются производить вооружение на своих условиях. Результатом этого является разделенная военная обстановка, которая не создает ни уверенной обороны, ни стратегической согласованности (действий - ред.)", - говорится в материале.
Euractiv также указывает на то, что Франция, Германия и Италия - страны с крупнейшими оборонными компаниями Европы - сопротивляются координации по вопросам военных закупок. Заключая двусторонние договора и сохраняя национальный контроль над отраслью, эти страны подрывают дорожную карту Европы по обороне
Издание считает, что перевооружение стало для ЕС "проверкой на вшивость" для коллективной обороны. При этом неравномерное планирование перевооружения ослабляет безопасность Европы и западный альянс. Сообщается также, что неспособность к единому перевооружению и разрозненность привели к низкой уверенности европейцев в оборонных способностях Евросоюза.
Ранее издание сообщало, что план перевооружения ЕС столкнулся с трудностями, так как власти стран Евросоюза и представители военно-промышленного комплекса испытывают проблемы в вопросах координации действий в рамках реализации плана.
