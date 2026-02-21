Нескоординированное перевооружение ЕС подрывает его безопасность, пишут СМИ

Издание считает, что перевооружение стало для ЕС "проверкой на вшивость" для коллективной обороны. При этом неравномерное планирование перевооружения ослабляет безопасность Европы и западный альянс. Сообщается также, что неспособность к единому перевооружению и разрозненность привели к низкой уверенности европейцев в оборонных способностях Евросоюза.