Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о закулисных переговорах о возвращении "Северного потока" - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 21.02.2026 (обновлено: 00:00 22.02.2026)
https://ria.ru/20260221/es-2076026865.html
СМИ узнали о закулисных переговорах о возвращении "Северного потока"
СМИ узнали о закулисных переговорах о возвращении "Северного потока" - РИА Новости, 22.02.2026
СМИ узнали о закулисных переговорах о возвращении "Северного потока"
За кулисами идут переговоры о возможном возобновлении проекта Nord Stream, пишет газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-21T23:09:00+03:00
2026-02-22T00:00:00+03:00
в мире
сша
россия
европа
сеймур херш
nord stream
евросоюз
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_246:437:2427:1664_1920x0_80_0_0_8bc848c5973467a5bdb323332533c646.jpg
https://ria.ru/20260221/ssha-2075871073.html
https://ria.ru/20260220/vinovnik-2075643796.html
https://ria.ru/20260219/severnyy-potok-2075417172.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_586:346:2344:1664_1920x0_80_0_0_9df8f09bdd7604e7730fb43b21c4ba03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, европа, сеймур херш, nord stream , евросоюз, газпром, северный поток, северный поток — 2, энергетика, экономика, природный газ
В мире, США, Россия, Европа, Сеймур Херш, Nord Stream , Евросоюз, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Энергетика, Экономика, Природный газ
СМИ узнали о закулисных переговорах о возвращении "Северного потока"

BZ: США хотят возобновить работу Nord Stream под своим управлением

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в Германии
Участок магистрального газопровода Северный поток в Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 21 фев — РИА Новости. За кулисами идут переговоры о возможном возобновлении проекта Nord Stream, пишет газета Berliner Zeitung.
"Вашингтон может вновь поставлять в Европу <...> газ, поставки которого годами пытался предотвратить. Но при одном решающем условии — под американским управлением", — утверждает издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Газовые амбиции США оказались разрушительными
Вчера, 08:00
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила. Как заявлял российский постпред в ООН Василий Небензя, именно США и Великобритания препятствуют объективному международному расследованию теракта.
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование подрыва "Северных потоков". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Орбан обвинил Киев в подрыве "Северного потока" и остановке "Дружбы"
20 февраля, 02:39

Расследование в Европе

В августе итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. По данным WSJ, это отставной капитан ВСУ, служивший в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли для диверсии в мае 2022-го. Как писала Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", на которой перевозили взрывчатку.
В европейском ордере на арест говорилось, что в диверсионную группу вместе с Кузнецовым входили семь человек. В конце октября суд Болоньи постановил экстрадировать Кузнецова в Германию. Его защита обжаловала это решение в Верховном кассационном суде Италии. При этом польский суд отказался выдать другого подозреваемого — инструктора по дайвингу Владимира Журавлева.
В декабре Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ узнали новые детали о взрывах на "Северных потоках"
19 февраля, 11:22
 
В миреСШАРоссияЕвропаСеймур ХершNord StreamЕвросоюзГазпромСеверный потокСеверный поток — 2ЭнергетикаЭкономикаПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала