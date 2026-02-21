СМИ узнали о закулисных переговорах о возвращении "Северного потока"

БЕРЛИН, 21 фев — РИА Новости. За кулисами идут переговоры о возможном возобновлении проекта Nord Stream, пишет газета Berliner Zeitung.
"Вашингтон может вновь поставлять в Европу <...> газ, поставки которого годами пытался предотвратить. Но при одном решающем условии — под американским управлением", — утверждает издание.
Вчера, 08:00
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила. Как заявлял российский постпред в ООН Василий Небензя, именно США и Великобритания препятствуют объективному международному расследованию теракта.
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование подрыва "Северных потоков". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
20 февраля, 02:39
Расследование в Европе
В августе итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. По данным WSJ, это отставной капитан ВСУ, служивший в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли для диверсии в мае 2022-го. Как писала Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", на которой перевозили взрывчатку.
В европейском ордере на арест говорилось, что в диверсионную группу вместе с Кузнецовым входили семь человек. В конце октября суд Болоньи постановил экстрадировать Кузнецова в Германию. Его защита обжаловала это решение в Верховном кассационном суде Италии. При этом польский суд отказался выдать другого подозреваемого — инструктора по дайвингу Владимира Журавлева.
В декабре Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.
19 февраля, 11:22