Зеленский пытается отсрочить мирное соглашение, считает эксперт
Зеленский пытается отсрочить мирное соглашение, считает эксперт - РИА Новости, 21.02.2026
Зеленский пытается отсрочить мирное соглашение, считает эксперт
Действия Владимира Зеленского направлены на то, чтобы отсрочить мирное соглашение, вступление Украины в ЕС не является своевременным, сообщил РИА Новости...
2026-02-21T22:34:00+03:00
2026-02-21T22:34:00+03:00
2026-02-21T22:40:00+03:00
украина
боливия
сша
Зеленский пытается отсрочить мирное соглашение, считает эксперт
Политик Суарес: Зеленский пытается отсрочить мирное соглашение
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 21 фев - РИА Новости. Действия Владимира Зеленского направлены на то, чтобы отсрочить мирное соглашение, вступление Украины в ЕС не является своевременным, сообщил РИА Новости экс-глава палаты депутатов Боливии Херхес Меркадо Суарес.
Ранее Зеленский
потребовал от ЕС
принять Украину
в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас
15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
"Вступление Украины в ЕС не является своевременным... Это может навредить, а не способствовать мирному соглашению. Особенно учитывая гораздо более жёсткую позицию ЕС по этому вопросу", - отметил эксперт.
"Украинский президент пытается выпутаться из этой затруднительной ситуации, потому что он несёт полную ответственность, будучи марионеткой США
и Европы
, за то, что привёл свой народ к кровопролитию. Более того, с существенными территориальными потерями", - отметил бывший спикер парламента.
По его мнению, сейчас самое важное - это достижение мира. "Если Зеленский не провел выборы, когда это было необходимо, и пытается провести их сейчас, это всего лишь предлог для отсрочки мирного соглашения", - отметил он.