Зеленский пытается отсрочить мирное соглашение, считает эксперт - РИА Новости, 21.02.2026
22:34 21.02.2026 (обновлено: 22:40 21.02.2026)
Зеленский пытается отсрочить мирное соглашение, считает эксперт
Зеленский пытается отсрочить мирное соглашение, считает эксперт
Зеленский пытается отсрочить мирное соглашение, считает эксперт

Политик Суарес: Зеленский пытается отсрочить мирное соглашение

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 21 фев - РИА Новости. Действия Владимира Зеленского направлены на то, чтобы отсрочить мирное соглашение, вступление Украины в ЕС не является своевременным, сообщил РИА Новости экс-глава палаты депутатов Боливии Херхес Меркадо Суарес.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
"Вступление Украины в ЕС не является своевременным... Это может навредить, а не способствовать мирному соглашению. Особенно учитывая гораздо более жёсткую позицию ЕС по этому вопросу", - отметил эксперт.
"Украинский президент пытается выпутаться из этой затруднительной ситуации, потому что он несёт полную ответственность, будучи марионеткой США и Европы, за то, что привёл свой народ к кровопролитию. Более того, с существенными территориальными потерями", - отметил бывший спикер парламента.
По его мнению, сейчас самое важное - это достижение мира. "Если Зеленский не провел выборы, когда это было необходимо, и пытается провести их сейчас, это всего лишь предлог для отсрочки мирного соглашения", - отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Орбан заявил о дерзком поведении Зеленского на саммите ЕС
20 марта 2025, 22:44
 
