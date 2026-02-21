Зеленский пытается отсрочить мирное соглашение, считает эксперт

"Вступление Украины в ЕС не является своевременным... Это может навредить, а не способствовать мирному соглашению. Особенно учитывая гораздо более жёсткую позицию ЕС по этому вопросу", - отметил эксперт.

По его мнению, сейчас самое важное - это достижение мира. "Если Зеленский не провел выборы, когда это было необходимо, и пытается провести их сейчас, это всего лишь предлог для отсрочки мирного соглашения", - отметил он.