В Польше проходит акция протеста против участия в программе SAFE

ВАРШАВА, 21 фев — РИА Новости. Несколько сотен человек собрались в центре Варшавы на манифестацию "Стоп немецкой доминации", передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие выступают против участия Польши в кредитной программе Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. На их плакатах написано "SAFE — это ложная безопасность", "SAFE — это немецкое рабство".
В своих выступлениях они подчеркивают, что Германия, в отличие от Польши, не намерена пользоваться кредитными средствами. Они подозревают, что сама программа выгодна исключительно ФРГ, у которой Польша и будет закупать технику и вооружение.
Манифестанты призывают президента Кароля Навроцкого наложить вето на закон об участии республики в программе SAFE, который уже принял парламент.
Ранее Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках этой инициативы. Она представляет собой механизм выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
Эксперт рассказал о рисках присоединения Польши к программе SAFE
13 февраля, 18:57