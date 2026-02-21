Рейтинг@Mail.ru
В Польше проходит акция протеста против участия в программе SAFE - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 21.02.2026 (обновлено: 16:43 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/es-2075978212.html
В Польше проходит акция протеста против участия в программе SAFE
В Польше проходит акция протеста против участия в программе SAFE - РИА Новости, 21.02.2026
В Польше проходит акция протеста против участия в программе SAFE
Несколько сотен человек собрались в центре Варшавы на манифестацию "Стоп немецкой доминации", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T15:16:00+03:00
2026-02-21T16:43:00+03:00
в мире
польша
германия
варшава
кароль навроцкий
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075977171_0:77:1600:977_1920x0_80_0_0_45639eb33924258f662001450b1695ff.jpg
https://ria.ru/20260213/polsha-2074272979.html
польша
германия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075977171_128:0:1431:977_1920x0_80_0_0_13571cc006fe8f91456cfb4b25afac57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, германия, варшава, кароль навроцкий, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Польша, Германия, Варшава, Кароль Навроцкий, Евросоюз, Еврокомиссия
В Польше проходит акция протеста против участия в программе SAFE

РИА Новости: жители Варшавы выступили против вооружения Польши по программе SAFE

© Фото : соцсетиАкция протеста против участия Польши в кредитной программе ЕС по закупкам вооружения SAFE проходит в Варшаве
Акция протеста против участия Польши в кредитной программе ЕС по закупкам вооружения SAFE проходит в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : соцсети
Акция протеста против участия Польши в кредитной программе ЕС по закупкам вооружения SAFE проходит в Варшаве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 21 фев — РИА Новости. Несколько сотен человек собрались в центре Варшавы на манифестацию "Стоп немецкой доминации", передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие выступают против участия Польши в кредитной программе Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. На их плакатах написано "SAFE — это ложная безопасность", "SAFE — это немецкое рабство".
В своих выступлениях они подчеркивают, что Германия, в отличие от Польши, не намерена пользоваться кредитными средствами. Они подозревают, что сама программа выгодна исключительно ФРГ, у которой Польша и будет закупать технику и вооружение.
Манифестанты призывают президента Кароля Навроцкого наложить вето на закон об участии республики в программе SAFE, который уже принял парламент.
Ранее Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках этой инициативы. Она представляет собой механизм выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Эксперт рассказал о рисках присоединения Польши к программе SAFE
13 февраля, 18:57
 
В миреПольшаГерманияВаршаваКароль НавроцкийЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала